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Sağlık turizminin göz bebeği: Saç ekimi

ibrahimcevik ibrahimcevik
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bilindiği üzere son yılların en popüler estetik operasyonlarından olan saç ekimi, Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda parlayan yıldızı ve zirvenin sahibi.

Sağlık turizminin göz bebeği: Saç ekimi

Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, konu hakkında önemli bilgiler ve rakamlar verirken, başarının sırrı ve ilginin nedeni hakkında da açıklamalar yaptı.

Akın akın ülkemizi tercih ediyorlar

Sağlık turizmi dünyada ve Türkiye'de hızla yükselen bir sektör. Ülkemiz de sağlık turizmi açısından gerek tıbbi imkanları gerek uzman hekimleri ile Ortadoğu'dan Avrupa'ya birçok ülke tarafından tercih edilir hale geldi. Bu noktada saç ekimi konusunda ise zirveyi kimseye bırakmayan Türkiye, her yıl yüzbinlerce hastanın tercihi oluyor. Haklı konumunu başarılı operasyonlarına borçlu olan ülkemiz,

Bu konuda sanılanın aksine sadece Ortadoğu ve Arap ülkelerinden misafir ağırlamıyor. Avrupa’dan da yoğun ilgi gören Türkiye, bu konuda yüksek bir güvene sahip.

Havaalanına indikleri andan itibaren en üst düzey hizmeti sadece tıbbi anlamda değil her alanda alan saç ekimi hastaları, yüksek teknolojik donanıma ve tecrübeli, uzman ekiplere sahip kliniklerden büyük memnuniyetle ayrılıyor. Bu noktada en büyük reklam da ülkelerine dönen turistler tarafından yapılıyor. Herhangi bir turistten çok daha fazla döviz bırakarak ekonomimize katkı sunan bu branş, Türkiye’nin imajı için de oldukça fayda sağlıyor.

Uygun fiyat, üstün hizmet

Sağlık turizminde saç ekimi alanında zirvede olmamızın bir diğer nedeni de uygun maliyet. Saç ekim hizmetini ülkemizde 3’te 1 fiyatına alan turistler, karşılığında ise kalıcı ve üstün kaliteli hizmet alıyorlar. Hem klinik personelinin, hem uzmanların, hem de cerrahların güven veren, güler yüzlü ve tecrübeli kadrolar oluşları misafirperverliğimizle de birleşince başarı ve memnuniyet kaçınılmaz sonuç oluyor.

Son yıllarda Arap yarımadasının yanında İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkeleri gibi bölgelerden de yoğun talep gören ülkemiz, yeniliklere ayak uyduran, teknolojiyi yakından takip eden ve uzman kadrolara sahip konumuyla yerini her geçen sene daha da sağlamlaştıracağa benziyor.

Saç Ekimi Medikal Direktörü

İbrahim ÇEVİK
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