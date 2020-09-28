Sağlık turizminin göz bebeği: Saç ekimi

Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, konu hakkında önemli bilgiler ve rakamlar verirken, başarının sırrı ve ilginin nedeni hakkında da açıklamalar yaptı.

Akın akın ülkemizi tercih ediyorlar

Sağlık turizmi dünyada ve Türkiye'de hızla yükselen bir sektör. Ülkemiz de sağlık turizmi açısından gerek tıbbi imkanları gerek uzman hekimleri ile Ortadoğu'dan Avrupa'ya birçok ülke tarafından tercih edilir hale geldi. Bu noktada saç ekimi konusunda ise zirveyi kimseye bırakmayan Türkiye, her yıl yüzbinlerce hastanın tercihi oluyor. Haklı konumunu başarılı operasyonlarına borçlu olan ülkemiz,

Bu konuda sanılanın aksine sadece Ortadoğu ve Arap ülkelerinden misafir ağırlamıyor. Avrupa’dan da yoğun ilgi gören Türkiye, bu konuda yüksek bir güvene sahip.

Havaalanına indikleri andan itibaren en üst düzey hizmeti sadece tıbbi anlamda değil her alanda alan saç ekimi hastaları, yüksek teknolojik donanıma ve tecrübeli, uzman ekiplere sahip kliniklerden büyük memnuniyetle ayrılıyor. Bu noktada en büyük reklam da ülkelerine dönen turistler tarafından yapılıyor. Herhangi bir turistten çok daha fazla döviz bırakarak ekonomimize katkı sunan bu branş, Türkiye’nin imajı için de oldukça fayda sağlıyor.