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Sağlıkçılar koronavirüse türkü yazıp, koro halinde söyledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına destek vermek için türkü yazan Aile Hekimi Erdem Güden'e diğer sağlık çalışanlarından destek geldi. Sağlık çalışanları ve müzisyenlerin bir araya geldiği telekonferans görüşmesi ile 'Zalim virüs korona' isimli türkü seslendirildi. Sanal alemde kısa süre içinde binlerce kişiye ulaşan türkü, büyük beğeni topladı.

Sağlıkçılar koronavirüse türkü yazıp, koro halinde söyledi

Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları vatandaşlara sık sık yaptıkları evde kal çağrısını bu defa türkü ile yaptı. Aile Hekimi Erdem Güden'in yazdığı müzisyenlerin bestelediği türkü, Kahramanmaraş Tabipler Odası Kültür ve Sanat Kolu Başkanı Aile Hekimi Harun Tanır ile Güden'in de yer aldığı 8 kişilik bir koro tarafından seslendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyen koro üyeleri türküyü telekonferans yöntemiyle bağlama, ney ve kanun eşliğinde seslendirdi.

"BİZE VERİLECEK EN BÜYÜK DESTEK EVDE KALMAKTIR"

Doktor Harun Tanır, sosyal medyada büyük beğeni alan türküyü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'evde kal' çağrısına destek olmak ve koronavirüsle mücadelede en önemli tedbirin başında gelen hijyene dikkat çekmek için seslendirdiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza evde kal çağrısı yapma, mecbur kalıp çıkmaları durumunda ise maskelerini takmalarını ve temas kurmamaları konusunda uyarmak için böyle bir çalışma yaptık. Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları bu süreçte maalesef evlerine gidemiyor, eşi ve çocuklarından ayrı kalıyor. Bu süreçte bize verilecek en büyük destek, vatandaşlarımızın evde kalmasıdır. O nedenle tüm Türkiye evde kalsın" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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