Sağlıklı cildin en önemli kuralı dengeli nem oranıdır

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Cetişli, temizlik için çok pahalı ürünleri kullanmanın şart olmadığını, PH’ı 5 - 5,5 arasında bulunan bir sabunun, yağlı ciltlerin temizlenmesinde ideal bir ürün olduğunu, cildi kuru kişilerin ise yağlandırma sağlayacak kremli ya da zeytinyağlı sabunlar kullanmasının yeterli olacağını belirtti. Aşırı makyaj yapanların temizliğinin sabunla mümkün olmadığını ifade eden Cetişli, “Makyaj yapan kişilerin ciltlerini önce badem sütü ile temizleyip daha sonra yıkamaları daha uygundur. Böylece hem ciltte makyaj artığı kalmamış olur hem de badem sütündeki A vitamini deriyi tazeler. Temizlenen cilt gözenekli, yağlı ya da siyah noktalı ise tonik kullanımını tavsiye ediyoruz. Cildi arındırmak, kış mevsiminin etkilerinden kurtarmak, ölü deri ve kirlerden arındırmak için peeling uygulaması da yapılabilir. Peeling uygulanırken, seçilecek peelingin cilt tipi ile uyumlu olması önemlidir.

DOĞRU NEMLENDİRİLMEMİŞ CİLT DAHA ÇABUK YAŞLANIR

Sağlıklı ve parlak bir cildin en önemli kuralının dengeli bir nem oranı olduğuna dikkat çeken Doktor Cetişli, “Kış mevsiminin zorlu hava koşulları cildi hem içten hem de dıştan etkileyerek yıpratıcı bir etki bırakır. Özellikle de soğuk ve kuru hava cildin kuruyarak tahriş olmasına yol açar. Doğru nemlendirilmemiş bir cilt daha çok kuru olur ve daha çabuk yaşlanır. Bu anlamda, kullandığımız nemlendiricilerin mutlaka güneş filtreli olması gerekir. Çünkü güneşten yayılan zararlı ışınlar yaşlanmayı hızlandırmakla kalmaz, ciltte lekelerin oluşmasına da zemin hazırlar. Bu yüzden güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce cilt tipine uygun güneş koruyucu sürülüp, güneş altında kalındığı sürece de iki veya üç saatte bir bunun tekrarlanması gerekir” diye konuştu.