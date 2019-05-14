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Sağlıklı cildin en önemli kuralı dengeli nem oranıdır

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 14.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Cetişli, yaza girerken cilt sağlığı için alınması gereken önlemler ve daha sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu. Cetişli cildin mutlaka iyi temizlenmesini, aksi takdirde derinin kalınlaşacağını, yağlanacağını, kaba, siyah noktalı ve sivilceli bir görünüm alacağını söyledi.

Sağlıklı cildin en önemli kuralı dengeli nem oranıdır

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Cetişli, temizlik için çok pahalı ürünleri kullanmanın şart olmadığını, PH’ı 5 - 5,5 arasında bulunan bir sabunun, yağlı ciltlerin temizlenmesinde ideal bir ürün olduğunu, cildi kuru kişilerin ise yağlandırma sağlayacak kremli ya da zeytinyağlı sabunlar kullanmasının yeterli olacağını belirtti. Aşırı makyaj yapanların temizliğinin sabunla mümkün olmadığını ifade eden Cetişli, “Makyaj yapan kişilerin ciltlerini önce badem sütü ile temizleyip daha sonra yıkamaları daha uygundur. Böylece hem ciltte makyaj artığı kalmamış olur hem de badem sütündeki A vitamini deriyi tazeler. Temizlenen cilt gözenekli, yağlı ya da siyah noktalı ise tonik kullanımını tavsiye ediyoruz. Cildi arındırmak, kış mevsiminin etkilerinden kurtarmak, ölü deri ve kirlerden arındırmak için peeling uygulaması da yapılabilir. Peeling uygulanırken, seçilecek peelingin cilt tipi ile uyumlu olması önemlidir.

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DOĞRU NEMLENDİRİLMEMİŞ CİLT DAHA ÇABUK YAŞLANIR

Sağlıklı ve parlak bir cildin en önemli kuralının dengeli bir nem oranı olduğuna dikkat çeken Doktor Cetişli, “Kış mevsiminin zorlu hava koşulları cildi hem içten hem de dıştan etkileyerek yıpratıcı bir etki bırakır. Özellikle de soğuk ve kuru hava cildin kuruyarak tahriş olmasına yol açar. Doğru nemlendirilmemiş bir cilt daha çok kuru olur ve daha çabuk yaşlanır. Bu anlamda, kullandığımız nemlendiricilerin mutlaka güneş filtreli olması gerekir. Çünkü güneşten yayılan zararlı ışınlar yaşlanmayı hızlandırmakla kalmaz, ciltte lekelerin oluşmasına da zemin hazırlar. Bu yüzden güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce cilt tipine uygun güneş koruyucu sürülüp, güneş altında kalındığı sürece de iki veya üç saatte bir bunun tekrarlanması gerekir” diye konuştu.

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CİLT TİPİNİZE UYGUN ÜRÜNLER SEÇMELİSİNİZ

Gece yatmadan önce cildin bir kez daha nemlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr.Cetişli, “Cilt bakım ürünleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Sorunsuz genç bir cilt için baz bir krem yeterken, akneli ciltler için ise meyve asitleri formüller, cilt yaşlanmasını engellemek için besleyici ürünler, gençleştirmek için de onarıcı ürünler seçmek gerekir. Bu formüller cilt tipine göre de farklılık gösterir. Bu yüzden, ürünleri seçerken cildinizi iyi tanımanız ve uzmanlardan görüş almanız gerekir” şeklinde konuştu.

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GÜNDE MUTLAKA 2 LİTRE SU İÇİLMELİ

Suyun cilt için önemine de değinen Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Cetişli, “Günde en az 2 litre su içerek hücreleri temizlemek, dolgunlaştırmak ve kırışıklıkları azaltmak mümkündür. Suyun yanı sıra bitki çayları veya taze sebze sularını da bu amaçla tüketebilirsiniz. Ancak alkol, çay, kahve, meşrubatlar ve asitli içecekler günlük su tüketim miktarının dışında tutulmalıdır. Ayrıca sigara, alkol, paketlenmiş gıdalar ve fastfood tarzı beslenme de cildi yıpratır ve erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi.

Kaynak: İHA

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