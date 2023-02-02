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Sağlıklı diye yiyoruz ama şiddetli ağrılara neden oluyor! Gut nöbeti geçirenlerin aynı yiyeceği yediği görüldü

02.02.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan şiddetli ağrılar oldukça zorlayıcı olabiliyor. Özelikle gut ağrısı çeken insanlar bu sağlık probleminin ne kadar ciddi sonuçlara yol açtığını sık sık paylaşıyor. Yediğimiz yiyecekler yaşadığımız sağlık problemleri üzerinde önemli rol oynayabiliyor. Gut nöbetleri geçiren insanlar günler önce aynı üç yiyeceği yediklerini bildirdiler.

Sağlıklı diye yiyoruz ama şiddetli ağrılara neden oluyor! Gut nöbeti geçirenlerin aynı yiyeceği yediği görüldü

Gut hastalığı oldukça ağrılara neden olan iltihabik bir hastalıktır. Sık sık ataklar yaşanmasına neden olan gut hastalığında doğru beslenme oldukça önemlidir. Çoğu zaman bu ataklardan muzdarip hastalar, alevlenmelerine giden günlerde üç gıdadan birini yediklerini bildirdiler. Bu gıdaların içerisinde çok sağlıklı olduğunu bildiğimiz yiyecekler de yer alıyor.

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Sadece eklemlerde - gut olarak bilinen - keskin kristallerin birikmesinden şikayetçi olan hastalarda hiperemi tedavisi gerekir. Hiperürisemi geliştirme olasılığınızı artıran birkaç faktör vardır, iki ana faktör cinsiyetinizin erkek olması ve obezitedir. Belirli sağlık koşullarına sahip olmak da sağlıksız ürik asit artışlarına neden olur, ancak bunu yönetmek gut komplikasyonları riskini azaltır.

BU ÜÇ GIDANIN TÜKETİMİNE DİKKAT

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Yaşam tarzı, özellikle diyet olmak üzere, duruma üçüncü bir önemli katkıda bulunur.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, fruktoz ve pürin içeriği yüksek yiyecekler gut ataklarıyla yakından bağlantılıdır. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi şöyle diyor: "Bazı araştırmalar, belirli gıdaların gut ataklarıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Gut atakları, görünüşe göre birkaç gün önce çok fazla et, balık veya deniz ürünü yemiş kişilerde daha yaygın. Bu, birçok insanın deneyimleriyle eşleşiyor.

YETERLİ SIVI YOKSA EKLEMLERDE KRİSTALLEŞME GÖRÜLEBİLİR

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Vücut pürinleri farklı yiyeceklerden farklı şekilde emer, bu nedenle pürinden zengin tüm yiyecekler gut için bir risk faktörü olarak kabul edilemez. Pürin yutulduktan sonra, molekülün parçalanmasına yardımcı olmak için çoğunlukla vücutta yapılan ürik asit salınır. Ürik asidi oluşturan kristaller, çevre dokuda yeterli sıvı yoksa eklemlerde birikme eğilimindedir.

GUT HASTALIĞINDA YENİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

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  • Tam yağlı süt, yağlı et suları ve bunlarla yapılmış yemekler
  • Sakatatlar (karaciğer, böbrek, dalak, işkembe, dil, beyin, kokoreç..)
  • Sucuk, pastırma, sosis, salam
  • Alkollü içecekler
  • Havyar, midye, kalamar, ıstakoz, ançuez, sardalya
  • Leblebi, kuruyemiş
  • Tam yağlı peynirler
  • Yağda kızartılmış, kavrulmuş, sos eklenmiş yemekler
  • Kepekli, çavdarlı, yulaflı ekmekler, krakerler
  • İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar
  • Şeker ve şekerli besinler , tatlılar (Bal, reçel, marmelat, pekmez..)
  • Hamur işi, börek, çörek, pasta, kurabiye, kek vb.
  • Kaymak, krema, mayonez
  • Hayvansal yağlar(tereyağ, margarin, kuyruk yağ..)
  • Av etleri (Kaz, ördek,keklik, bıldırcın,tavşan..)

GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ

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Gut, genellikle uyarı vermeden meydana gelen ani ve tekrarlayan ataklarla karakterizedir. Şiddetli ve kronikleşen gut, vücudun deforme olmasına neden olabilir. Her birey farklı semptomlar yaşayabilirken, en yaygın görülen gut belirtileri ise aşağıdaki gibidir;

  • Yoğun eklem ağrısı
  • Ağrı
  • Şişlik ve kızarıklık
  • Hareketlerin kısıtlanması

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