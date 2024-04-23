Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Antalya'da semalarında gösteri uçuşu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu yaptı.

GÖSTERİYİ İZLEMEK İSTEYENLER SAATLER ÖNCE GELDİ!

Gösteriyi izlemek isteyen yüzlerce vatandaş, çocuklarıyla birlikte saatler öncesinde Konyaaltı Sahili'ni ve çevresini doldurdu.

Falezler üzerinden gelerek sahil üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı.

Kimi zaman birbirlerine yakın geçiş yaparak izleyenleri heyecanlandıran pilotlara, sahildeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

Gösterinin ardından motosikletli polisler sahil bandında konvoy halinde siren çalarak kutlamalara katıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





