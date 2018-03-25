Sağlıklı ve kalıcı zayıflamada yeni yöntem: Nörofit

Sağlıklı beslenme ve diyetle ilgili son yıllarda sayısız listeler ve bilgiler yayınlanmakta çoğu da popüler hale gelmektedir. Nörofit, çok sayıda kronik hastalığa alt yapı oluşturan obezitenin kalıcı tedavisinde uygulanan bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Nörofit programında popüler diyetlerin aksine, beslenme alışkanlığının değişmesi, beslenme bilincinin oluşturulması, neler yapılarak zayıflanabileceğinin öğretilmesi ve hayatınız boyunca istediğiniz kiloda kalabilmeniz için çalışma yapılmaktadır. Diyet değil beslenme programı kelimesinin tercih edildiği programda ilk hedef, kaybedilen ağırlığın sağlıklı ve kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede, Üsküdar Üniversitesi uygulama ortağı olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, kişilere sağlıklı ve doğru beslenme, diyet yapma becerisini geliştirme konularında bilgilendirmek ve destek olmak üzere Nörofit programını hayata geçirdi. Psikiyatri, Beslenme-Diyet ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon birimlerinin ortak bir anlayışla uygulama yaptığı merkezde Bilişsel Davranışçı Terapi başta olmak üzere ileri tedavi yöntemleri uygulanmaya başlandı.

Nörofit’te amaç sağlıklı ve kalıcı zayıflamak Multidisipliner bir anlayışla uygulanan bir tedavi yöntemi olan Nörofit programı, obezite ve aşırı kilonun; psikiyatri, egzersiz ve beslenme tedavilerinden oluşuyor. Nörofit’te danışanlar üç farklı branş uzmanı tarafından değerlendirilerek tedavi ediliyor. Nörofit programının yapılmasının temelde üç önemli nedeni bulunuyor. Kişinin kendini aç bırakacak sıkı diyetler yapmış olması: Bu programda bunun yerine sağlıklı ve düzenli beslenme eğitimleri veriliyor. Kişinin yeme alışkanlıklarını belirleyen kalıplaşmış olumsuz düşünce ve davranış örüntülerinin olması: Bu programda uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri ile kişinin bu düşüncelerini değiştirmesinin sağlanması hedefleniyor. Kişinin egzersizden yoksun, hareketsiz bir yaşam sürdürüyor olması: Bu programda kişiye özel, uygulanabilir bir egzersiz programı hazırlanıyor. Nörofit programına kimler katılabilir? Nörofit programına; sağlıklı ve kalıcı bir şekilde zayıflamak isteyen, kilo vermek için spora başlamak isteyen, diyabet ve metabolik sendrom gibi durumlara bağlı kilo vermekte zorlanan, hamilelik sonrası kilo vermek isteyen, herhangi bir hastalığa, tedavisine ya da cerrahisine bağlı gelişen kilo artışına ‘dur’ demek isteyen herkes başvurabilir.

Nörofit neden önemli, neyi değiştirecek? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, Nörofit programıyla ilgili şunları söyledi: “Günümüzde insanlar zayıflamak için artık klasikleşmiş, monoton, kişiyi baskı altına alan sıradan diyet programlarını uygulamak istemiyorlar. Çünkü bu diyet programlarını uzun süreli sürdürmek kolay değil ve sıkıcı. Üstelik uygulamayı bırakınca hızlı bir şekilde kilo alarak başa dönüyorlar. Oysa herkesin bu konudaki isteği ve beklentisi aynı: Sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo verebilmek. Nörofit programının bugüne kadar olan zayıflama programlarından temel farkı işte bunu sağlıyor olması. Nörofitin psikiyatri ayağında uygulanacak olan Bilişsel Davranışçı Terapi bunu sağlamak amacıyla uygulanıyor. Bilimsel etkinliği en fazla gösterilmiş psikoterapi türlerinden bir olan Bilişsel Davranışçı Terapi, kişinin bugüne kadar kalıcı olarak zayıflamasına engel oluşturmuş olan düşünce ve davranış kalıplarını tespit ederek değiştirmesine yardımcı oluyor. Değişiklik midede değil beyinde yapılmalı

Çünkü sağlıklı ve kalıcı zayıflamayı sağlamak için kişinin yapması gereken değişiklik midede değil beyindedir. Beynin daha ilkel olan alt merkezleri daha çok haz ilkesine göre çalışır, yeme konusunda da “Ye ve rahatla” diyerek kişiyi dürter. Üst merkezler ya da korteks dediğimiz beyin bölümü ise gerçeklik ilkesine göre çalışır; yeme konusunda “Bunu yemek sende geçici bir rahatlamaya yol açacak, kalıcı duygun suçluluk ve pişmanlık olacak, bu nedenle bunu yeme” diyerek kendimizi frenlememiz sağlar”. Beslenme programı kişiye özel hazırlanıyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Gizem Köse de Nörofit programında beslenme planına başlamadan önce yeme farkındalığı, duygusal yeme ve yeme bağımlılığı derecelerini ölçmek üzere üç ölçek uygulandığını ve ölçeklerden alınan puanlara göre tedavi planı belirlendiğini söyledi. Köse, beslenme programı hazırlarken bireyin yatış-kalkış saatleri ve öğün içeriklerinin bireye özel olduğunu belirterek, “Bu sırada temel beslenme eğitimleri verilir ve her görüşmede beslenme programı üzerinden ortalama uygulama yüzdesi hesaplanır. Eğer yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bilgiler tazelenerek devam ederse zaman içerisinde fazla yediğinde / öğün kaçırdığında / kabızlık yaşadığında / yeme atağı geldiğinde ne yapacağını bilir. Böylece yaşamı boyunca ağırlığını yönetebilir” dedi.