Sağlıklı ve sosyal okul yaşamı için izcilik kampları yapılacak

YILDIZ AKTAŞ - Sağlıklı ve sosyal okul yaşamının geliştirilmesi, doğa farkındalığının artırılması, öğrencilerin tabiatta daha çok vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla öğretmen ve öğrencilere yönelik izci kampları gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik afet ile acil durum eğitimleri, sağlıklı ve sosyal okul yaşamının geliştirilmesi, doğa farkındalığını sağlamak amacıyla Türkiye İzcilik Federasyonu ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bu kapsamda eğitim ve öğretimi sınıf dışına taşıyarak öğrenci ile öğretmenlerin okul dışında öğrenme ortamlarının geliştirilmesi, öğrencilerin takım çalışmalarına katılımının sağlanması ve bağımsız hareket yeteneklerinin geliştirilmesi ve izcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, öğretmenlere izci liderliği eğitimi verilecek, öğretmen ve öğrencilere yönelik izci kampları düzenlenecek, öğrencilerin doğada daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak yürüyüşler ve spor faaliyetleri yapılacak. Bununla birlikte öğrencilerin, doğa okuryazarlığının geliştirilmesi planlanıyor.