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Sağlıksız saçlarınızın nedeni yıkama rutininizde gizli olabilir! Peki, doğru saç yıkama sıklığı ne olmalı?

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçınızı ne sıklıkla yıkamanız gerektiğini hiç düşündünüz mü? Her gün saç yıkamak kadın veya erkek fark etmez çoğu insanın alışkanlığı. Fakat saç tipinize uygun yıkama rutininiz yoksa birçok sorunun sizi beklediğini bilmelisiniz. Üzülmeyin, saç tipinize uygun yıkama sıklığının detayları yazımızda!

Sağlıksız saçlarınızın nedeni yıkama rutininizde gizli olabilir! Peki, doğru saç yıkama sıklığı ne olmalı?

Herkes sağlıklı ve parıldayan saçlar ister. Ancak saç konusunda yaptığınız hatalar ile istemeden saçınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Özellikle her gün saç yıkamanın doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorsanız hata yapıyorsunuz. “Bu zamana kadar saçımı yanlış mı yıkadım?” diye endişelenmeyin. Saç yıkama sıklığınız ile ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazımızda!

ÇABUK YAĞLANAN SAÇLAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?

Çabuk yağlanan saçlarınız varsa her gün duşa koşmak isteyebilirsiniz. Yağlı saç görüntüsü rahatsız edici olsa da bazen saçınızın kendi yağıyla beslenmesine izin vermelisiniz. Araştırmalar, doğru ürünler ile saçlarınızı her gün yıkayabileceğinizi söylüyor. Ancak saçınıza neyin iyi geldiğini bilmiyorsanız 2-3 günde bir yıkamanızda fayda var. Çünkü saçın devamlı yanlış ürünler ile yıkanması saçınızda kurumaya ve nem kaybına neden olur. Bu da saçınızı besleyen doğal yağın azalması anlamına gelir. Saçlarınıza zarar vermemek ve yağ görüntüsünü hafifletmek için kuru şampuan kullanabilirsiniz veya saç derinizi tonik yardımı ile temizleyebilirsiniz.

KURU SAÇLAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?

Hızlı elektriklenen ve kabaran kuru saçlarınızı haftada 1-2 kere ılık suyla yıkamalısınız. Sıcak su kullanımı, nemsiz saçlarınızı daha da cansızlaştırır. Ayrıca kuru saça sahipseniz kullanmanız gereken birçok ürün olduğunu bilmelisiniz. Saç tipinize uygun krem, maske gibi ürünler saçınızın nem kazanarak sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Saçlarınızı yıkamadığınız günlerde ise hindistancevizi yağı, argan yağı gibi nem konusunda etkili bitkisel yöntemleri deneyebilirsiniz.

İNCE VE KALIN TELLİ SAÇLAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?

Kalın telli saçlara sahipseniz avantajlısınız. Bu tip saçların yağlanması uzun sürer. Bu yüzden haftada 2 kez yıkamanız önerilir. Eğer ince telli saçlara sahipseniz pek de şanslı sayılmazsınız. Çünkü ince telli saçlar yağı ve kepeği en çok belli eden saç tipi. Saçınızdaki yağ, normalden fazla olduğu için yıkanmadığınız takdirde kaşınma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.


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