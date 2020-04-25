HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahibinin tüfekle vurduğu köpeği hayvanseverler kurtardı

Sahibinin tüfekle vurduğu köpeği hayvanseverler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 23:57 | Son Güncelleme

Bursa'da, tavuklara saldırdığı için sahibinin tüfekle vurup tarlaya attığı köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Gemlik ilçesi Gencali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişinin Askeri Hara mevkiine tarlaya yaralı köpek attığı ihbar edildi. Bunun üzerine, Gemlikli hayvanseverler harekete geçti. Bölgeye gelen hayvanseverler, tarlada vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde yatan köpeği gördü.

Duruma tepki gösteren hayvanseverler, köpeği Gemlik Belediyesi Umurbey Barınağı'na götürdü. Ameliyata alınan köpeğin göğüs ve boyun bölgesinden tüfekle vurulduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, sahibinin köpeği tavuklara saldırdığı için tüfekle vurduğunu iddia etti. Hayvanseverler köpeğin sahibi ile ilgili suç duyurusunda bulundu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izledilerHiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
1/
Anahtar Kelimeler:
Bursa köpek

En Çok Okunan Haberler

İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu

İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

CHP’li Özel: Soma kırmızı alarm veriyor

CHP’li Özel: Soma kırmızı alarm veriyor

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Playstation 4

Playstation 4

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Diğer Haberler
2 çocuğunu silahla rehin almıştı! Savcılıktan o babayla ilgili yeni açıklama

2 çocuğunu silahla rehin almıştı! Savcılıktan yeni açıklama

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Gökyüzünde esrarengiz ışık şaşkınlığı

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

Fatma Şahin: CHP'li belediyelere yapılan FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum

Fatma Şahin: FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum

Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti

Eski TRT Genel Müdürü hayatını kaybetti

AK Parti’li Özkan’dan CHP'li Özel'in 'Soma' iddiasına yanıt

AK Parti’li Özkan’dan CHP'li Özel'in 'Soma' iddiasına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.