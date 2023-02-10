HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı

10.02.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterlerle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 130 saat uçuş yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı

Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgelerine 130 saat uçuş gerçekleştirilmiştir. Malzeme ve personel transferleri aralıksız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskenderun'dan sevindiren haber! 8 kişi enkazdan sağ kurtarıldıİskenderun'dan sevindiren haber! 8 kişi enkazdan sağ kurtarıldı
Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı!Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı!
Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’
Anahtar Kelimeler:
deprem sahil güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı!

5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı!

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

2 bin 500 TL borcum vardı onu ödeyin

2 bin 500 TL borcum vardı onu ödeyin

'Dönerek' yıkılmıştı! 12 katlı binayla ilgili o gerçek ortaya çıktı

'Dönerek' yıkılmıştı! 12 katlı binayla ilgili o gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.