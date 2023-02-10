Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı

Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgelerine 130 saat uçuş gerçekleştirilmiştir. Malzeme ve personel transferleri aralıksız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Deprem bölgelerine 130 saat uçuş gerçekleştirilmiştir. Malzeme ve personel transferleri aralıksız devam etmektedir.— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) February 10, 2023
Birlikte Güçlüyüz. ????????
????Kahramanmaraş
????Hatay
????Adana#deprem#sahilgüvenlik pic.twitter.com/cUFJw2TrgC