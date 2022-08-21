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  4. Sahil şeridi doldu taştı! Beldeye girişler kapatıldı

Sahil şeridi doldu taştı! Beldeye girişler kapatıldı

21.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın meşhur İnkumu plajı araç girişlerine kapatıldı. Ziyaretçi akını nedeniyle sahil şeridine park eden araçlar yoğunluk oluşturdu. Sahil şeridinde otoparkların tamamen dolması ve yollarda araç park edecek yer kalmaması üzerine beldeye girişler kapatıldı.

Sahil şeridi doldu taştı! Beldeye girişler kapatıldı

Bartın'ın mavi bayraklı İnkumu plajı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca araç park edecek yer kalmayınca beldeye girişler kapatıldı.

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Bartın’da hafta sonu etkili olan sıcak havayla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu plajında sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren 3 kilometrelik sahil şeridinde otoparkların tamamen dolması ve yollarda araç park edecek yer kalmaması üzerine beldeye girişler kapatıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLAR OLUŞTU

İnkumu’nda ikameti olanlar ve otel, pansiyon gibi işletmelerde rezervasyonları olan vatandaşların araçlarıyla girişlerine izin verildi. Boğaz mevkiinde jandarma ekiplerince gelen araçlar geriye döndürülerek farklı plajlara yönlendirildi. Ekiplerin trafiği kestiği noktada kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

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Sabah saatlerinden itibaren İnkumu’na gelen binlerce kişi ise deniz ve güneşin tadını çıkardı. Beldede Kum Zambağı Festivali nedeniyle düzenlenen konserlerden dolayı akşam saatlerinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın inkumu
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