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Sahilde bir anda karşısına gizemli bir iskeletin parçaları çıktı! Sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

13.07.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada sahilde yürüyüş yaptığı sırada ayağına takılan iskelet parçalarının fotoğraflarını çekerek paylaşan Bobbi-Lee Oates isimli bir adam gündem yaratmayı başardı. İskeleti gördüğünde büyük bir şok yaşadığını dile getiren Oates, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kemiklerin hangi canlıya ait olabileceğini sorarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sahilde yürüyüş yaptığı sırada ayağına bir kemik parçasının takılmasıyla birlikte Bobbi-Lee Oates isimli bir adam şaşkına döndü. Garip keşif Avustralya’nın Queensland kentindeki Keppel Sands bölgesinde bulunan bir sahilde bulundu. Oates daha önceden karşılaşmadığı türden kemiklerin bir deniz kızına ait olduğunu iddia ederek sosyal medyada viral olmayı başardı.

“KAFATASI İNSAN ŞEKLİNDE GÖRÜNÜYOR”

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Kalıntıların uzun bir gövdeye, göğüs kafesine ve omurgaya ait yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Oates, “Kamp yeri bulmak için sahil boyunca ilerliyorduk. Kafatasının insan şeklinde göründüğünü fark edince büyük bir şok yaşadık. Uzatılmış bir çene çizgisi olan insan şeklinde bir kafatası ve inek veya kanguru rengine benzer saçları vardı, ancak çürüme nedeniyle birçok yerde saçları yoktu. Bir deniz kızı şekline benziyordu. Çünkü tür kuyruğu veya uzuvları varmış gibi görünüyordu.” dedi.

Ancak Oates’in deniz kızı heyecanı sosyal medyadan görüntüleri paylaştıktan sonra kısa sürdü. Bazı sosyal medya kullanıcıları deniz kızı olduğu konusunda hemfikir olsa da diğerleri onun duogong olduğunu belirtti. Birleşik Krallık merkezli bir uzman fotoğrafları inceledi ve balinalar, orkalar, yunusları içeren bir grup memeliye kadar seçenekleri daraltmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya deniz kizi

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