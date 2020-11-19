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Sahile ceset vurdu diye aradılar! Başı kesilmiş halde bulundu

19.11.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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Sahile ceset vurdu diye aradılar! Başı kesilmiş halde bulundu

ABD'nin Florida eyaletindeki Perdido Key kumsalında kıyıya vuran manken panik yarattı. Ceset olduğu düşünülen cismin metalden yapılmış cansız bir manken olduğu anlaşılınca derin bir nefes alındı.

Florida'nın Perdido Key plajında sahile inen görevli, uzaktan gördüğü cismin yanına temkinli yaklaştı. Sahile vuran şeyin ceset olduğu izlenimine kapılan kişi neyse ki bunun cansız bir manken olduğunu görünce rahatladı.

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MİDYE KABUKLARIYLA KAPLI CANSIZ MANKEN

Kathleen adındaki görevli, 'uzaktan onu gördüğümde dehşete kapıldığımı söylemeliyim. Başı kesik bir vücut olduğunu düşündüm. Midye kabuklarıyla kaplıydı ne olduğunu anlamam uzun sürdü. Ancak daha yakına yaklaştığımda bunun metal bir cansız manken olduğunu gördüm. Derin bir nefes aldım diyebilirim. Gerçek bir vücut olmadığına sevindik' dedi.

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Görevlilerden önce maketi gören bir kişi de, '911'i aramıştım ve sahilde bir ceset gördüğümüzü söylemiştim' dedi.

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