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  4. Sahile gelen gözlerine inanamıyor! Kıyı boyunca devam ediyor

Sahile gelen gözlerine inanamıyor! Kıyı boyunca devam ediyor

26.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karataş ilçesinde sahile inenler şaşkına dönüyor. Kirlilik yüzünden denizin üzerinde yağ tabakasına benzer bir görüntünün oluştuğu bölgeye gelenler 67 kilometre boyunca aynı görüntüyle karşılaşıyor.

Sahile gelen gözlerine inanamıyor! Kıyı boyunca devam ediyor

Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi veren kimyasal olduğu değerlendirilen atık nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı. İş makineleri bölgede çalışırken denizdeki kirlilik görüntülendi.

SAHİLİN TAMAMINI KAPLAMIŞ

Kirliliğe yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının maruz kaldığı görüldü.

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SUYUN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNMÜŞ

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sudan örnek aldı. Alınan örnekteki suyun da renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

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İHA

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Adana

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