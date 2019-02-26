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Şahin’den Bozbey’e:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, ziyaret ettiği CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e, “İsteseydin kentsel dönüşümü durdurabilirdin” dedi.Nilüfer’de belediye başkanlığı yapmış isimleri ziyaret eden Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Mustafa Bozbey’i de ziyaret etti.

Şahin’den Bozbey’e:

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, ziyaret ettiği CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e, “İsteseydin kentsel dönüşümü durdurabilirdin” dedi.
Nilüfer’de belediye başkanlığı yapmış isimleri ziyaret eden Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Mustafa Bozbey’i de ziyaret etti. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan ile belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette konuşan Necati Şahin, Nilüfer’de seçimi kazanacaklarını belirterek, “1 Nisan’da devir-teslim töreninde sizle burada olacağız. Göreve geldiğimizde, eksik ve aksaklıkları gidermeye çalışacağız. Nilüfer’i halkla beraber, parti ayrımı gözetmeksizin yöneteceğiz. İnsanların yaşam kalitesini artırmanın derdindeyiz. Seçim sürecinin bir sorun yaşanmadan tatlı bir rekabet içerisinde tamamlanmasını diliyorum” dedi.
Kentsel dönüşüm tartışmaları gündeme geldiğinde gergin anların yaşandığı ziyarette, “Bu konuda topu Büyükşehir Belediyesi’ne atmanız yanlış. Nilüfer Belediyesi’nin kentsel dönüşüme kolaylık tanındığını düşünüyorum. Siz isteseydiniz bunu durdururdunuz. Asla yaptırmazdınız. Bir mühendis olarak teknik bilgimin sorgulanmasını doğru bulmuyorum. Bizi teknik olarak sorgulayanların biz de başka şeylerini sorgularız. Zaman zaman bazı zeminlerde karşı karşıya geldik. Bu yarış içerisinde eleştiri muhakkak olacaktır. Nilüfer’de yapılan yanlışları dile getirmeye devam edeceğiz. Doğru yapılana da doğru yapılmıştır diyoruz zaten. Turgay Erdem ile yarışımızın sonunda 31 Mart’ta bayrağı sizden alacağız” diye konuştu.
CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, Nilüfer’in öncü ve lider bir kent olduğunu dile getirerek, “Bu kenti hep birlikte lider ve öncü yaptık. Sandıkta halk karar verecek” dedi.

Şahin’den Bozbey’e:

Şahin’den Bozbey’e:

Şahin’den Bozbey’e:

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