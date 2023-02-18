Sahiplerinin nerede olduğu bile bilinmiyor! Enkaz altından çıkartılan hasarlı araçlar depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla yaşanan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük çaplı yıkımlara neden oldu. 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgelerinde adeta taş üzerinde taş kalmadı. Kahramanmaraş’ta hasarlı araçların toplandığı bir alanda çekilen görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Enkaz altında kalan ya da depremden etkilenen sahipsiz araçların toplandığı anda çekilen görüntülerde arabaların yıkık dökük halleri herkesi etkiledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.