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Sahra Altı Afrika’da her iki kişiden biri yoksul

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yoksulluk endeksine göre, Sahra Altı Afrika'da yaşayanların yüzde 57'si yoksul

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sahra Altı Afrika’da nüfusun yüzde 57’sinin çok boyutlu yoksulluk yaşadığını açıkladı.

UNDP Etiyopya Mukim Temsilcisi Turhan Saleh ve UNDP Ekonomisti Haile Kibret, UNDP’nin bu yıla ilişkin yayınladığı Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'ne ilişkin Addis Ababa'da basın toplantısı düzenledi.

Etiyopya’da nüfus artış oranının yoksulluğun azalması oranından daha hızlı ilerlediğine değinen Saleh, ülkedeki yoksulluk seviyesinde görülen iyileşmelere rağmen çok sayıda çocuğun yaşadığı yoksulluğun ciddi endişeye yol açtığını dile getirdi.

UNDP’nin yoksulluk endeksine göre, Etiyopya’da tıpkı Çad, Burkina Faso, Nijer ve Güney Sudan’da olduğu gibi 10 yaşın altındaki çocukların yüzde 90’ından fazlası çok boyutlu yoksullukla karşı karşıya bulunuyor.

Ekonomist Kibret, dünyada rakamlara bakıldığında Sahra Altı Afrika’da 571 milyon kişinin çok boyutlu yoksulluk yaşadığını, Güneydoğu Asya’da da bu rakamın 548 milyon olduğunu ifade etti.

101 ülkenin ele alındığı endekste Avrupa’da çok boyutlu yoksulluk oranı yüzde 1,1 iken, Sahra Altı Afrika’da bu rakam yüzde 57.

UNDP tarafından her yıl hazırlanan endeks, yoksulluğu sağlık, eğitim ve yaşam standartları gibi farklı boyutlar üzerinden ele alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Etiyopya yoksulluk endeksi

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