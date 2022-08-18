Sahte altın çakmak dolandırıcıları yeniden ortaya çıktı! 10 liralık çakmakları 15 bin liraya satmışlar

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ümraniye ve Pendik'te yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin mağdurlara sarı renge boyanmış çakmakları "Altın çakmak" diye sattığı belirlendi. Şüphelilerin yolda yürüyen mağdurları "Elimde altın çakmak var. Acil satmam gerekiyor. Kuyumcu uzakta. Sana ucuz fiyattan vereyim" yalanıyla kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin piyasa değeri 10 lira olan çakmakları 5 ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlara sattıkları öğrenildi.

BİR AY ÖNCE DE AYNI SUÇTAN YAKALANIP TUTUKLANMIŞLAR

Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin yabancı olmadıklarını tespit etti. Polis geçen Temmuz ayı başında benzer suçlardan gözaltına alınan Mustafa P.(50) ile Süleyman A.(52)'nın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını ancak şikayetçi olan mağdurun zararını karşıladıkları için kısa bir süre sonra serbest bırakıldıklarını tespit etti. Şüphelilerin serbest kalmalarının ardından yeniden aynı dolandırıcılık yöntemini kullandıkları belirlendi.

YİNE TUTUKLANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliler Mustafa P. ile Süleyman A.'yı gözaltına aldı. Mustafa P.'nin benzer suçlardan 29, Süleyman P.'nin ise 12 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

(DHA)

