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  4. Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı

Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı

09.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu A.J., gözaltına alındı. Söz konusu kişinin kendi ülkesinin vatandaşlarını eve çağırdığı tespit edilirken, evde ilaçlar ve ölçü kapları ele geçirildi.

Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi’nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu A.J.’nin evine kurduğu muayenehanede para karşılığı kendi ülke vatandaşlarını muayene ettiğini belirledi.

EVDE UYURKEN YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, A.J.’yi evde uyurken yakaladı. Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme ve ilaçlar ile ölçü kalıpları ele geçirildi. A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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