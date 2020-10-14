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  4. Sahte içki kabusu büyüyor! 6 günde 49 kişi yaşamını yitirdi

Sahte içki kabusu büyüyor! 6 günde 49 kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 22:02 | Son Güncelleme

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana metil alkol (sahte içki) zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Sahte içki kabusu büyüyor! 6 günde 49 kişi yaşamını yitirdi

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde sahte içki nedeniyle tedavi gören Turan E. ile Musa G. hayatını kaybetti.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylelikle kentte 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme sonucu 2 kişinin bugün tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Karabük'teki özel bir hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) hayatını kaybetti.

İnanç'ın sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayrıca ilçede bir kişinin de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Dünden bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 ildeki hastanelere başvuran 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde 6 günde ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonlarda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, alkollü içecek ve etil alkol satışı yapan, sahte içki sattığı ya da bulundurduğu şüphesi olan iş yeri ve depolara yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı "alkol operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyona 4 bin 439 personelden oluşan 1567 ekip katıldı.

Ekiplerce, 3 bin 98 iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 287 litre etil alkol, 1430 şişe yüzey temizleyici, 6 bin 615 şişe içki aroması, 25 boş içki şişesi, 99 sahte bandrol, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 32 mermi, 53 bin 820 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 793 puro, 428 paket kaçak sigara, 1706 cinsel içerikli hap ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir yasa dışı alkollü içecek imalathanesinin de deşifre edildiği operasyonlar kapsamında, 99 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

Emniyet ekiplerinin bugün de İstanbul, Niğde, Adıyaman, Muğla, Tekirdağ, Kırıkkale, Gümüşhane, Eskişehir, Zonguldak, Çorum, Edirne ve Mersin'de sahte içki operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 227 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 63'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

AA

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