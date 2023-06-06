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Sahte otomobil ilanıyla vurgun yaptı! Satıcıyı 'dayım', alıcıyı 'komutanım' diyerek tanıttı...

06.06.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte otomobil ilanıyla yapılan dolandırıcılık 'pes' dedirtti. Bir ilanda 840 bin TL olan aracın, başka bir ilanda 685 bin TL'ye satıldığını gören fırıncı Mehmet Süt, ucuz olan ilana yönelerek tuzağa düştü. Satıcıyı 'dayım', alıcıyı 'komutanım' diyerek tanıtan dolandırıcı 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 470 bin TL alarak kayıplara karıştı.

Sahte otomobil ilanıyla vurgun yaptı! Satıcıyı 'dayım', alıcıyı 'komutanım' diyerek tanıttı...

Otomobil almak isteyen fırıncı Mehmet Süt, tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı. Almak istediği otomobilin iki farklı sitede farklı fiyatlarda satıldığını gören Süt, 'Sazan sarmalı' yöntemiyle tuzağa düştü.

İKİ İLANDA İKİ FARKLI RAKAM

Bir ilanda 840 bin TL olan aracın, başka bir ilanda 685 bin TL'ye satıldığını gören Süt, ucuz olan ilana yöneldi.

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"ORTALAMA PİYASANIN 100 BİN TL ALTINDAYDI"

Show Haber'de yer alan habere göre; "Ortalama piyasanın 100 bin TL altındaydı araç, zaten cezbeden de buydu" diyen Süt, dolandırıcılarla iletişime geçerek 670 bin TL'ye araç için anlaştı.

SATICIYI 'DAYIM' ALICIYI 'KOMUTANIM' DİYEREK TANITTI

Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan dolandırıcı, bir yandan da aracın gerçek sahibiyle iletişime geçti.

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Satıcıyı 'dayım' diye alıcıya tanıtan dolandırıcı, alıcıyı da 'komutanım' diyerek satıcıya tanıttı.

Aracının dayısının üzerinde olduğunu söyleyen dolandırıcı Süt'ten kendisini 'dayısına' komutanı olarak tanıtmasını istedi. "Bana öyle şeyler anlattı ki... Zor durumda olduğunu, dayısının eşini kapıya koyacağını. Dedim ki 'komutanıyım' desem de bir sıkıntı çıkmaz" diyen Süt, arabayı almaya ikna oldu.

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470 BİN TL'SİNİ KAPTIRDI

Arabayı ekspere gösteren Süt, daha sonra 670 bin TL para gönderdi. Bankanın 200 bin TL bloke koymasıyla 470 bin TL'sini dolandırıcıya kaptırdığını fark eden Süt, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil dolandırıcı

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