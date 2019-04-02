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Sahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

BOLU'da, 2017 yılında Murat Güler'i (41), cebindeki 'geçersizdir' yazılı 2 deste 200 TL'lik sahte paraları gerçek sanıp çalmak için başına taşla vurularak öldüren yaşları 21 ile 24 arasında değişen Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi'nin müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 2017 yılında Murat Güler'i (41), cebindeki 'geçersizdir' yazılı 2 deste 200 TL'lik sahte paraları gerçek sanıp çalmak için başına taşla vurularak öldüren yaşları 21 ile 24 arasında değişen Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi'nin müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyü, Çambaşı mevkiinde maden ocağı yolunda, 2017 yılının Aralık ayında meydana gelen olayda, Murat Güler'in yarı çıplak cesedi bulundu. Güler'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, kent merkezinde bir lokantada tanışıp eve bırakmak amacıyla otomobillerine aldıkları Murat Güler’i cebindeki 200 TL’lik 2 deste banknot yüzünden öldürdüklerini itiraf ederek, paraların üzerindeki 'geçersizdir' ibaresini görmediklerini, gerçek sandıkları paralar yüzünden cinayeti işlediklerini söyledi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan dava açıldı. Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi ile öldürülen Murat Güler'in yakınları katıldı.
Mahkemede kendini savunan sanıklardan Volkan Mısırlı, "Olaydan dolayı pişmanım. Öncelikle beraatimi, mahkemeniz aksi kanaatteyse tahliye talip ediyorum" dedi.
Sanık Eray Erdi ise, "Ben arkadaş kurbanıyım. Kesinlikle bu eylemin içinde yer almadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Bir hafta önce annem geçirdiği trafik kazası nedeni ile yoğun bakıma alındı. Kız kardeşim tek başına kaldı. Ben önce Allah’ın sonra da sizin adaletinize sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.
Sanık Uğur Özdamar da suçu diğer iki arkadaşının üzerine atarak, "Ben ne biliyorsam doğrusunu anlattım. Eray ve Volkan ile birlikte ilk başta anlaştığımız ifadeyi verdim. Fakat daha sonrasında gerçekleri anlatmaya karar verdim. Kesinlikle öldürme kastıyla veya maktulü yağmalama kastıyla hareket etmedim" dedi.
Mahkeme heyeti 3 sanığa da 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçlarından müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Sahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapisSahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapisSahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapisSahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapis

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