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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahur vakti ezan vaktinde bir şey yiyilip içilir mi?

12.04.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu akşam kalkılacak ilk sahur ile başlıyor. Mübarek ayda Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç tutan vatandaşlar oruç ve sahur ile ilgili detayları araştırıyorlar. Merak edilen konulardan biri ise imsaktan sonra yemek yenilip yenilmeyeceği ve su içilip içilmeyeceği. Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahur vakti ezan vaktinde bir şey yiyilip içilir mi?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahur vakti ezan vaktinde bir şey yiyilip içilir mi?

Sahur vakti ezan vaktinde bir şey yiyilip içilir mi? sorusunun cevabının yanıtı araştırılıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber oruç ile ilgili bazı konular da araştırılmaya başlandı. Sahur yapmak için kalkanlar sahurda ne zamana kadar yemek yenip su içilebileceğini araştırıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı cevap verdi.

SAHUR VAKTİ EZAN VAKTİNDE BİR ŞEY YİYİLİP İÇİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dini bir kavram olarak, fecr-i sadıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sadığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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