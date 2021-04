Said Hatipoğlu kimdir? Said Hatipoğlu kaç yaşında? İşte Nihat Hatipoğlu'nun oğlu...

Said Hatipoğlu, Ramazan ayının ve dini günlerin ekranlardaki vazgeçilmez isimlerinden olan Nihat Hatipoğlu’nun oğludur. Babası gibi programcı olma yolunda ilerleyen Said Hatipoğlu, çeşitli kanallarda programlara katılmıştır. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi üzerinden tamamlayan Said Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi’nde okumaktadır. Said Hatipoğlu babası Nihat Hatipoğlu gibi hatip olmayı hedeflemektedir.

SAİD HATİPOĞLU KİMDİR?

Muhammed Said Hatipoğlu 1990 Ankara doğumludur. Babası ünlü hatip Nihat Hatipoğlu’dur.

Babası gibi hatip olmayı amaçlayan Said Hatipoğlu Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde almıştır.

Said Hatipoğlu, tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam kategorilerinde eserler kaleme almıştır.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.