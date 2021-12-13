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Şakak dolgusuyla gençleştirme estetiği

13.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz gençleştirme estetiklerinden biri olan şakak dolgusu hakkında bilinmesi gerekenleri anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, enjeksiyonla ameliyatsız tedavi ve kalıcılık süresinin ne kadar olduğu ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Şakak dolgusuyla gençleştirme estetiği

Yaşlanma belirtilerinin birçoğu, yüz bölgesindeki hacim kayıpları ile ortaya çıkar. Bazı yüzler, alınan kilo alarak sarkar. Diğer yüzler ise yaşlandıkça zayıflar ve hacim kaybeder. Bu yanak, çene ve şakak bölgesindeki hacim kayıplarını kapsar.
Yaşlanma sürecinde herkes şakaklardan hacim kaybeder. Şakakların içe doğru göçmesi, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Yumuşak doku ve kemik erir, kas ve bağ dokularınız değişir. Bu, şakak bölgesinde daha az yapısal desteğe yol açar, bu da kıvrımlar, kırışıklıklar ve hacim kaybı ile sonuçlanır. İçi boş şakaklar için yağ enjeksiyonu ya da hyalüronik asit dolgu malzemesi gibi birçok ameliyatsız uygulama, kullanılabilmektedir.

Şakak çökmesi genellikle 20’lerin ortalarında başlar ve 40’lı yaşlarda daha belirgin hale gelir. Düzenli egzersiz, iyi beslenme ve spor gibi faktörlere bağlı olarak şakak bölgesi yaşlanma süreci ve çökmesi farklılık gösterebilir. Yaşlandıkça, şakak bölgesindeki oyuk, geniş bir alın, dar şakaklar ve dar yanaklar nedeniyle çok daha belirgin bir hale gelebilir. Estetik cerrahide bunun çözümü ise dermal dolgu maddesi enjeksiyonudur.

ENJEKSİYONLA AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLİR

Şakaklarınızı yeniden şekillendirmek ve eski hacmini geri kazandırmak için dermal dolgu enjeksiyonları kullanılır. Göz bölgeniz ve şakak alanınız gibi cildinizin ince ve pürüzsüzlüğünün kritik olduğu alanlarda daha ince dolgu maddelerinin kullanımı tercih edilir. Şakaklar için dermal dolgu tedavisi ince uçlu iğneler kullanılarak enjeksiyon tekniği ile yapılabilir.

Tedavide mümkün olan en az miktarda morluk oluşması hedeflenir. Bunun için ince uçlu iğneler kullanılır. Dermal dolgu maddelerinin çoğu, şakak dolgu işleminiz sırasında acı oluşma riskini önemli ölçüde azaltacak bir lokal anestezi ile uygulanır. Bu lokal anestezi, şakak bölgesini uyuşturur; bu sayede dolgu maddesi enjeksiyonu sırasında minimum rahatsızlık hissedilir. Şakak dolgusundan sonra, etkileri hemen belli olur. Herhangi bir şişlik varsa, bu şakak dolgusundan sonraki 2-3 günü içinde çözülecektir.

KALICILIĞI DOLGU MALZEMESİNE GÖRE DEĞİŞİR

Dolgunun kalıcılığı yaşa, kullanılan dermal dolgu maddesinin miktarına, dermal dolgu maddesinin yerleştirilmesine ve kullanılan dermal dolgu ürününün türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Hastaların çoğu için sonuçlar 12 aya kadar sürebilir.
Şakaklarınızın sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterdiğini hissediyorsanız, prosedür hakkında bir estetik cerrahtan size özel ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

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