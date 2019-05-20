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Sakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:02 | Son Güncelleme

İSLAM aleminin kutsal emanetlerinden olan Sakal-ı Şerif, İzmit'te restorasyon dolayısıyla kapalı olan Yenicuma Camii'nin avlusunda inşa edilen prefabrik camide sergilendi.

Sakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İSLAM aleminin kutsal emanetlerinden olan Sakal-ı Şerif, İzmit'te restorasyon dolayısıyla kapalı olan Yenicuma Camii'nin avlusunda inşa edilen prefabrik camide sergilendi.
Her yıl ramazanda Yenicuma Camii'nde sergilenen Sakal-ı Şerif, bugün ikindi namazının ardından ziyarete açıldı. Cam fanus içinde sergilenen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek isteyenler, cami içinde uzun kuyruklar oluşturdu. Restorasyon dolayısıyla kapalı olan tarihi Yenicuma Camii'nin avlusunda kurulan prefabrik yapıda sergilenen Sakal-ı Şerif'e ilgi yoğun oldu.

FOTOĞRAFLI

Sakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendiSakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendiSakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendiSakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendi

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