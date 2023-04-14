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Sakalları nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

14.04.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşında Nazanin Afshar isimli bir kadın 20’li yaşlarının başlarında yüzündeki istenmeyen tüylerin artması üzerine kendisini adeta beden pozitifliği savunuculuğuna adadı. Sakallarının ilk çıkmaya başladığı sırada onlarda kurtulmak için uzun saatler harcadığını belirten Afshar, zamanla onlara alıştığını ve kendisini kabul ettiğini dile getirdi. Asfshar sosyal medyadan yapılan tüm olumsuz eleştirilere rağmen, “Kendimi seksi hissediyorum” diyerek savundu.

Sakalları nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni kendisini dış görünüşü nedeniyle eleştirenlere sert tepki gösterdi. 20’li yaşlarının başında sakallarının ilk çıkmaya başladığı zamanlarda diğer insanlardan farklı göründüğü için kendisini kötü hissettiğini dile getiren Afshar, “İlk sakallarım çıkmaya başladığında ne olduğunu anlayamadım. Saatlerce onlardan kurtulmak için mücadele ettim. Ancak zamanla kendimi kabul etmeye başlamak benim için yeni bir yolun başlangıcı oldu” dedi.

“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

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Kendisini transeksüel bir birey olarak tanımlayan Afshar, “Kendimi çoğunlukla bir kadın olarak tanımlıyorum. Trans bir bireyim ve bunu saklamıyorum. İnsanlar bana ‘Sen nesin?’ diye soruyor. İnsanlar farklı olduğum için bana bir sirk hayvanı gibi davranıyorlar. Kendimle gurur duyuyorum. Kimseye cinsiyetim konusunda hesap vermek zorunda değilim” diye konuştu.

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Farklı göründüğü için ilk başlarda kendisini izole etmeyi tercih ettiğini ifade eden Afshar, “Umarım insanları cesur olmaları konusunda teşvik etmeyi başarabilmişimdir. İzole olduktan sonra kendimi yeni bir süre hazırlamak için çok zorlandım ama bunu başardım. Şimdi aynı yollardan geçen insanlar yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sakal

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