Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot yine heyecanlandırdı! Pantolonunu çıkartınca olay oldu

Fransız sosyal medya fenomeni Pauline Tantot Instagram takipçilerini heyecanlandıracak bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyadaki hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkan Tantot, kamuflaj desenli pantolonunu kahverengi çıtçıtlı bir bodyle tamamladı. Tantot’un paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Tantot, kamuflaj desenli pantolonunu çıkartarak kameraya arkasını döndüğünde hayranlarının nabzını yükseltti.
Fenomen isim gönderisine baharı müjdelercesine, “Çiçek mevsimi benim favorim” notunu ekledi. Tantot’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.