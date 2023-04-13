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Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot yine heyecanlandırdı! Pantolonunu çıkartınca olay oldu

13.04.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 5.4 milyon takipçisi bulunan Fransız model Pauline Tantot yine Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sarı çiçeklerle bezenin yemyeşil bir tarlada poz veren Tantot, kamuflaj pantolonundan gözüken çıtçıtlı bodysiyle cesur anlarını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot yine heyecanlandırdı! Pantolonunu çıkartınca olay oldu

Fransız sosyal medya fenomeni Pauline Tantot Instagram takipçilerini heyecanlandıracak bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyadaki hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkan Tantot, kamuflaj desenli pantolonunu kahverengi çıtçıtlı bir bodyle tamamladı. Tantot’un paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Tantot, kamuflaj desenli pantolonunu çıkartarak kameraya arkasını döndüğünde hayranlarının nabzını yükseltti.

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Fenomen isim gönderisine baharı müjdelercesine, “Çiçek mevsimi benim favorim” notunu ekledi. Tantot’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Pauline Tantot

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