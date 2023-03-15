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  4. Sakarya'da film gibi olay! Başına gelmeyen kalmadı: Önce silahla vuruldu, sonra...

Sakarya'da film gibi olay! Başına gelmeyen kalmadı: Önce silahla vuruldu, sonra...

15.03.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kişi, kendi aracıyla hastaneye giderken kontrolünü kaybederek zemin kattaki bir evin balkonuna adete ok gibi saplandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da film gibi olay! Başına gelmeyen kalmadı: Önce silahla vuruldu, sonra...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde silahla vurulduktan sonra yaralı halde bindiği otomobilin kontrolden çıkması sonucu evin balkonuna çarpan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde, henüz belirlenemeyen sebeple İ.A. ile S.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.A. silahla S.E'ye ateş etti.

BALKONDA ASILI KALDI

S.E'nin yaralı halde bindiği otomobil, Lozan Caddesi'nde kontrolden çıktı. Demir korkulukları devirerek alt yola düşen otomobil, hızını kesemeyince 20 metre ileride bulunan 4 katlı binanın zemin katının balkonuna girdi. Otomobil, kot farkı bulunan evin yol hizasındaki balkonunda asılı kaldı.

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İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aracın çarptığı evin sahibi Nermin Şirin, gazetecilere, kaza sırasında evde ve balkonda kimsenin bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, sürücüye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazayı gören mahalle sakini kadın ise aracın çok hızlı gelmediğini belirterek, "Buradan kuş gibi uçtu." dedi. (AA)

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