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  4. Sakarya'da gergin gece! İki gurubun kavgası kanlı bitti

Sakarya'da gergin gece! İki gurubun kavgası kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 01:51 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Çıkan kavgada 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde yürüyüş yapmakta olan 4 kişilik grup ile bulvar üzerinde yürüyüş yapmakta olan yaklaşık 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

10 KİŞİ KAYIPLARA KARIŞTI

Çıkan tartışma büyüyerek arbedeye dönüşmesi sonrasında 4 kişilik grupta 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralanırken yaklaşık 10 kişi kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılardan 2’si Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer 2’si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, 2 ayrı hastaneye sevk edilen yaralılar tedavi altına alınırken polis ekipleri kayıplara karışan grubu bulmak için çalışma başlattı. (İHA)

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