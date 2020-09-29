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  4. Sakarya Nehri’ne giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya Nehri’ne giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Sakarya Nehri’ne yüzmeye giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Sakarya Nehri’ne yüzmeye giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklardan 2’si kendi imkanları ile sudan çıkarken, 1’i vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı. Suda kaybolan 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Adapazarı ilçesi Setaltı Mahallesi Nehir Caddesi mevki’inden geçmekte olan Sakarya Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehre gelen 4 çocuk suya girdi. Biranda suda boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 2’si kendi imkanları ile sudan çıktı. Bağrışmalar üzerine bölgede ki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Suda boğulma tehlikesi geçiren E.B., çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımı ile sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Suda gözlerden kaybolan 12 yaşındaki M.B.’yi arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, durumdan haber olarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Ses üzerine nehre yöneldiklerini aktaran vatandaş, “Bir ses geldi ve suya yöneldik. Çocuk suda boğuşuyordu, 11-12 yaşlarında bir erkek çocuğu, şuan sağlık durumu iyi gözüküyor” dedi.
Öte yandan, suda kaybolan çocuğun kardeşi ve yakınları nehrin kenarında çaresiz gözler ile ekiplerin çalışmalarını izledi.

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