Sakarya Valisi: Bütün birimlere talimat verdim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında 404,55 olan Sakarya’da tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlere, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde sıkı denetim talimatı verildi. Ramazan ayında kentin merkezi noktaları başta olmak üzere neredeyse her köşe başında uygulamalar gerçekleştiriliyor. İkametlerinin bulunduğu mahallenin dışında yakalanan ve izinsiz sokağa çıkan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

SAKARYA GÜNLÜK VAKADA 500'ÜN ALTINA İNDİ

Sakarya’da salgınla mücadelede son durumu değerlendiren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, vaka çıkan her evi karantinaya aldıklarını ve günlük vakanın 500’ün altına düştüğünü belirterek, “Sakarya’da ibre aşağı doğru döndü şükürler olsun. Şu an iyi gidiyoruz. Özellikle denetim konusuna ciddi ağırlık verdik. Bütün birimlerimize talimat verdim, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında ciddi denetim yapacağız. Her vaka çıkan evi karantinaya alma tedbirimizi sıkı bir şekilde uygulayacağız. Sakarya olarak şu an Marmara’da en iyi durumdaki il konumundayız. Dün günlük vaka sayısında 500’ün altına indik” dedi.