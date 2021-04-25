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Sakarya Valisi: Bütün birimlere talimat verdim

25.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayında alınan sıkı önlem ve tedbirler neticesinde Sakarya’da günlük vaka sayılarında azalma oldu. Sıkı tedbirlerin uygulandığı şehirde vaka sayısının 500’ün altına indiğini duyuran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bütün birimlere talimat verdim, bu şekilde sürerse bayramda ciddi azalma olur. Günlük vakada 500’den düştük, Marmara’da en iyi durumdaki iliz" dedi.

Sakarya Valisi: Bütün birimlere talimat verdim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında 404,55 olan Sakarya’da tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlere, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde sıkı denetim talimatı verildi. Ramazan ayında kentin merkezi noktaları başta olmak üzere neredeyse her köşe başında uygulamalar gerçekleştiriliyor. İkametlerinin bulunduğu mahallenin dışında yakalanan ve izinsiz sokağa çıkan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

SAKARYA GÜNLÜK VAKADA 500'ÜN ALTINA İNDİ

Sakarya’da salgınla mücadelede son durumu değerlendiren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, vaka çıkan her evi karantinaya aldıklarını ve günlük vakanın 500’ün altına düştüğünü belirterek, “Sakarya’da ibre aşağı doğru döndü şükürler olsun. Şu an iyi gidiyoruz. Özellikle denetim konusuna ciddi ağırlık verdik. Bütün birimlerimize talimat verdim, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında ciddi denetim yapacağız. Her vaka çıkan evi karantinaya alma tedbirimizi sıkı bir şekilde uygulayacağız. Sakarya olarak şu an Marmara’da en iyi durumdaki il konumundayız. Dün günlük vaka sayısında 500’ün altına indik” dedi.

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TEDBİRLERE SIKI ŞEKİLDE UYALIM

Uygulanan sıkı denetimlerle vakaların Ramazan Bayramı’nda azalmış olacağını öngördüklerini kaydeden Vali Kaldırım, “Tedbirler bu şekilde sürerse ve vatandaşlarımız tedbirlere hassasiyetle uyarsa ciddi düşüş olacaktır. Hep birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak Ramazan Bayramı’nda vakaları ciddi oranda düşürmüş oluruz. Vatandaşlarımıza yeniden uyarı yapalım, bu süreçte aile görüşmeleri, ev buluşmalarına, kalabalık iftarlara ara verelim. Ramazan’ı evimizde geçirelim, tedbirlere sıkı şekilde uyalım” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sakarya

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