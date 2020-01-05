Sakarya'da 3 hastaya endoskopik kalp ameliyatı yapıldı

Türkiye'de açık kalp ameliyatları serisinin, daha önce göğüs kemiği açılarak ya da kaburga arasından, en son gelişmelerle de meme ve koltuk altı kesilerle yapıldığını anlatan Kara, uyguladıkları endoskopik video yönteminde ise tıpkı safra kesesi ameliyatında olduğu gibi üç küçük delik açıldığını bildirdi. Kara, bu şekilde yaklaşık 1,5 santimetrelik açıklıktan her türlü kalp ameliyatının yapılabildiğini aktardı.

Kara, ameliyat göğüs kemiği açılmadan ya da kaburga kesilmeden yapıldığı için vücutta herhangi bir kesi izi oluşmadığını vurgulayarak bu sebeple hastanın çok kısa sürede günlük yaşamına dönebildiğini kaydetti.

Açık kalp ameliyatlarında yaşanan akciğer ve iç organlarla ilgili tüm komplikasyonları bertaraf ettiklerine işaret eden Kara, tekniğin, öğrenme eğrisini tamamlandıktan sonra neredeyse tüm hastalara uygulanabileceğini belirtti.

Kara, Sakarya'da yapılan 3 ameliyat sonrasında hastaların kısa sürede taburcu edildiğini dile getirerek, "Bu vakaları yapmamızı sağlayan Belçika'da yaşayan bir Türk kalp damar cerrahı Alaaddin Yılmaz. Bu tekniğin tüm inceliklerini kendisinden öğrendik. Burada yaptığımız ilk vakalarda gelerek bizlerle ameliyata girdi. Bu şekilde ameliyat yapan dünyada sayılı insanlar vardır. Bu tekniği öğrenme süreci çok uzun ve belli bir tecrübe gerektiriyor. Teknik olarak da zor, o yüzden kimse uğraşmıyor. Amacımız Türkiye'de endoskopik cerrahinin, özellikle genç cerrahlar arasında bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak çünkü bu kesinlikle hasta yararına olan bir işlem." ifadelerini kullandı.

