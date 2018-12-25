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Sakarya'da, darbedilen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 21:39 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da, darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde, A.C. (66) ile M.E. (41) ve M.P. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen A.C, yere düştü. Olay yerine gelen yakınları, yaralıyı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. A.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheliler M.E. ve M.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekipleri darp gözaltı hastane Serdivan

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