Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesi Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 6 kişi, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.

