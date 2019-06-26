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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.Kaza, Sapanca Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 7 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.
Kaza, Sapanca Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 54 BB 642 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan ve Tunus uyruklu olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Muhammed Şahowan idaresindeki 34 FTM 47 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunanlardan Elif K., Neslihan K., Nermin K., Saliha K. ve 2 yaşındaki O.K. ile Tunus uyruklu Dalel Sabri ve İsra Jlasi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Tunus uyruklu sürücünün aracının kiralık ve sürücü belgesinin geçersiz olduğundan dolayı evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 7 yaralı

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 7 yaralı

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