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Sakarya'da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Operasyonda 7 kişi suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Taraklı-Harkköy Mahallesi Kömürlük mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, brandayla kamufle edilip jeneratörle aydınlatılan alanda, kırıcı ve delici matkapla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.S, R.D, K.A, M.T, A.D, E.S ve B.A suçüstü yakalandı.

Aramada, jeneratör ile kırıcı ve delici matkap gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kazı sırasında dinamit kullandıklarını itiraf eden şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sakarya Müze Müdürlüğü yetkililerinin olay yerinde inceleme yapması bekleniyor.

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