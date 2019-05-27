HABER

Sakarya'da otomobil tır ile çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:41 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'ndaki kazada yaralananlardan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Yumrukaya yönetimindeki 34 GB 4284 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Kamışlı mevkisinde aynı yönde seyreden Yılmaz Demirci idaresindeki 54 HU 101 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesine takılı kalırken, iki araç bu şekilde yaklaşık 300 metre ilerleyerek durabildi.

Kazada sürücü Yumrukaya ile otomobilde bulunan Betül, Şeyda ve Emre Yumrukaya yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Yumrukaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların çekilmesiyle normale döndü.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Türk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kıbrıs’ta ortak etkinlikler düzenleyecekTürk Tarih Kurumu ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kıbrıs’ta ortak etkinlikler düzenleyecek
Giresun’da, TOKİ'den ev çıkanlar mutluluk yaşadıGiresun’da, TOKİ'den ev çıkanlar mutluluk yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.