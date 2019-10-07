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Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden anne ile 4 yaşındaki oğlu, memleketi Bursa'da defnedildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kaza hayatını kaybeden anne ile 4 yaşındaki oğlu Bursa'da toprağa verildi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Sakarya'dan Bursa'ya nakledilen anne Hanım Solmaz ve oğlu Tevfik Solmaz'ın cenazeleri, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Burada yapılan duanın ardından ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı. Cenazeler daha sonra Tuna Camisi'ne götürüldü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlunun cenazeleri, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, baba Faruk Solmaz ile yakınları katıldı.

Sün, D-650 kara yolunda seyreden Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY 2667 plakalı tırın yol kenarındaki otobüs durağına çarpması sonucu Teyfik Solmaz (4) ile tırda bulunan Elif Erciyes (44) hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Hanım ve Miray Solmaz (14) ile şoför Dilek hastaneye kaldırılmış, Hanım Solmaz bugün hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Bursa cenaze defin Kaza sakarya

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