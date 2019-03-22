Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı-Batakköy yolunda Mahmut Balta yönetimindeki 54 DA 933 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Metin Kolay idaresindeki 54 BG 934 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile eşi Şükran Balta ve aynı otomobildeki kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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