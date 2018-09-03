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Sakarya'daki kazada ölen tamirci, iş yerinin önünden son yolculuğa uğurlandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:02 | Son Güncelleme

KOMŞUSUNA YARDIMCI OLMAK İSTERKEN KAZA YAPTI Dün, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya'nın komşusuna gelen misafirleri otobüs terminaline götürürken kazanın olduğu belirlendi.

KOMŞUSUNA YARDIMCI OLMAK İSTERKEN KAZA YAPTI
Dün, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya'nın komşusuna gelen misafirleri otobüs terminaline götürürken kazanın olduğu belirlendi. Kocaali Caferiye Mahallesi'nde oturan Canan Morkoç'un yanına misafirliğe gelen akrabaları Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş ve Gülsüm Morkoç otobüs terminaline gitmek istedi. Canan Morkoç bir akrabasından yakınlarını otobüs terminaline bırakmasını istedi ancak akrabası aracının 40 dakika sonra geleceğini söyledi. Konuşmalara kulak misafiri olan Canan Morkoç'un komşusu Mehmet Kaya, misafirleri kendisinin otobüs terminaline götürebileceğini söyledi. Mehmet Kaya, Canan Morkoç ve İstanbul'dan gelen misafirlerini alarak Kocaali Otobüs Terminali'ne götürürken, direksiyon kontrolünü yitirdiği araçla 3 motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş ile eşi Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç ve Gülsüm Morkoç hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Kaya ise tedaviye alındı.

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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