HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 60 bin lira

Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 60 bin lira

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2020 15:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Şile'de görüntülendi. Şakayık çiçeğini koparmanın 60 bin TL lira cezası var.

Yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında 'ayı gülü' ismiyle anılan şakayık çiçeği Antalya, Konya ve Muğla'da bazı yüksek kesimlerde yetişiyor. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık yaşam süresi olan ayı gülünün İstanbul'da da çok nadir olarak çıktığı belirtiliyordu. Şile'de çıkan şakayık çiçeği görüntülendi. Bölgeye yapılan doğa ziyareti sırasında keşfedilen çok sayıda ayı gülünün, kalker kayalıklarının yanında olduğu görüldü. Bulundukları yerlerde koruma altında olan ayı güllerini koparmanın 60 bin 163 TL'lik idari para cezası bulunuyor. Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, bölgedeki ayı güllerinin havaların ısınmasıyla solmaya başlayacağını belirterek, yabani şakayıkların İstanbul'da başka bir yerde bulunmadığını belirtti.

"ARTIK İSTANBUL'UN YABANİ ŞAKAYIĞI VAR"

Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Şile'de, İstanbul'da bilhassa Kocaeli platosunda yok biliniyordu. Böyle yabancı şakayıklar yok diye biliniyordu. Bizim çevreci dostumuz Seher Bostancı burada görüyor ve fotoğraflarını çekiyor. Başka yerde olmayan bu ilginç çiçeği Prof. Dr. Neriman Özhatay'a gönderiyor. Neriman Özhatay bakıyor ve bunlar yabani şakayıklar. 'Bunların burada olmaması lazım biz yok diye biliyoruz' diyor. 'Bunları başka bir yerde mi çektin' diye soruyor. Gelip bakıyorlar ve burada yabani şakayıkları görüyorlar. Böyle tespit ediliyor. Böylelikle İstanbul'un da yabani şakayık çiçeği olduğu tespit ediliyor. Bir tesadüf ve doğa sevgisi. Artık İstanbul'un yabani şakayığı var" diye konuştu.

"KOPARMANIN 60 BİN TL GİBİ BİR CEZASI VAR"

Ayı gülü hakkında bilgi veren Nabi Evren, "Bildiğim kadarıyla Antalya'da Toros Dağları'nda, Muğla, Konya'da oldukça yabani şakayık var. Bunlar koruma altında. Koparmanın 60 bin TL gibi bir cezası var. Çünkü güzel bir çiçek. Kopardığınız an soğanlı bitkiyi tamamen yok ediyorsunuz. Böyle ağır bir cezayla karşılaşmış oluyorsunuz. Şile'de köylü sahip çıkıyor. Bu sene oldukça güzel gördüm. Yabani şakayık aynı zamanda tıbbi şakayık. Tıpta ve ilaç sanayide de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
"Bunların çiçeklerinin döküldüğü yerde dörder tane tohumları da çıkıyor" diyen Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar toprağa düşecek ve tekrar çoğalarak böyle buradaki nesilleri devam edecek. Kopardığınız an soğanıyla birlikte zaten geliyor. Tamamen yok ediyorsunuz. Hem kendisini hem de çevresinde üreyebilecek diğer devam edecek nesilleri. Koparmamalarını da tavsiye ediyoruz."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Şaşkına çeviren anlar! Şehrin en işlek caddesine kadar geldilerŞaşkına çeviren anlar! Şehrin en işlek caddesine kadar geldiler
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İranlı kadının şoke eden görüntüsü! Canlı yayında kedisini dövdü

İranlı kadının şoke eden görüntüsü! Canlı yayında kedisini dövdü

Şaşkına çeviren anlar! Şehrin en işlek caddesine kadar geldiler

Şaşkına çeviren anlar! Şehrin en işlek caddesine kadar geldiler

İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! Adeta şov yaptılar

İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! Adeta şov yaptılar

5 metreye ulaştı! Mayıs ayında zorlu kar mücadelesi

5 metreye ulaştı! Mayıs ayında zorlu mücadele

Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçakladı

Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçakladı

6 gündür haber alınamayan dağcı için ekipler seferber oldu

Ekipler seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.