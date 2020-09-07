Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...

Gardıropların hijyeni ve kıyafetlerinizin selameti için yapmanız ve dikkat etmeniz gereken birkaç küçük konu bulunuyor. Konuyla ilgili tüm detayları yazımızda inceleyebilirsiniz.

EVİN EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN BİRİ: GARDIROPLAR

Mevsim geçişleri başta olmak üzere belirli aralıklarla yapılan temizlik, kıyafetlerin uzun süre kullanılması için olduğu kadar sağlık için de önemli. Gardırop kullanırken yapılmaması gerekenler ve temizlikte dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde aşağıdan inceleyebilirsiniz.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Rutubeti önlemek için gardırobunuzun duvara temas etmemesine dikkat edin.

Eviniz rutubetliyse gardırop içinde rutubet oluşumunu engellemek için rutubet önleyici tabletler kullanabilirsiniz.

Yıkanmış olan kıyafetlerinizi tam olarak kurumadan dolaba yerleştirmemelisiniz.

Kirlenmiş ve giyilmiş olan kıyafetleri gardırobunuza yerleştirmeyin. Bu kıyafetler hem dolap içinin kokmasına hem de diğer kıyafetlerinize kokunun sinmesine neden olur.

Ayakkabı ya da çoraplarınızı temizlemeden veya yıkamadan dolaba yerleştirmeyin. Bunlar da yine kötü koku oluşumuna ve kötü kokunun dolaba ve kıyafetlere sinmesine neden olacaktır.

GARDIROP TEMİZLİĞİ