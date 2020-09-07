KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...

Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gardıroplar severek ve beğenerek aldığımız kıyafetlerimizi içerisinde barındırıyor. Haliyle özeni de hak ediyor. Dikkat edilmemiş, bakımı yapılmamış gardıroplar kıyafetlerinizde koku, küf ve daha da kötüsü güve oluşumuna neden olabilir. Böyle bir durumda kıyafetlerinize elveda demek zorunda bile kalabilirsiniz. Gelin, birlikte gardırop temizliği konusuna yakından bakalım.

Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...

Gardıropların hijyeni ve kıyafetlerinizin selameti için yapmanız ve dikkat etmeniz gereken birkaç küçük konu bulunuyor. Konuyla ilgili tüm detayları yazımızda inceleyebilirsiniz.

EVİN EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN BİRİ: GARDIROPLAR

Mevsim geçişleri başta olmak üzere belirli aralıklarla yapılan temizlik, kıyafetlerin uzun süre kullanılması için olduğu kadar sağlık için de önemli. Gardırop kullanırken yapılmaması gerekenler ve temizlikte dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde aşağıdan inceleyebilirsiniz.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

  • Rutubeti önlemek için gardırobunuzun duvara temas etmemesine dikkat edin.

  • Eviniz rutubetliyse gardırop içinde rutubet oluşumunu engellemek için rutubet önleyici tabletler kullanabilirsiniz.

  • Yıkanmış olan kıyafetlerinizi tam olarak kurumadan dolaba yerleştirmemelisiniz.

  • Kirlenmiş ve giyilmiş olan kıyafetleri gardırobunuza yerleştirmeyin. Bu kıyafetler hem dolap içinin kokmasına hem de diğer kıyafetlerinize kokunun sinmesine neden olur.

  • Ayakkabı ya da çoraplarınızı temizlemeden veya yıkamadan dolaba yerleştirmeyin. Bunlar da yine kötü koku oluşumuna ve kötü kokunun dolaba ve kıyafetlere sinmesine neden olacaktır.

GARDIROP TEMİZLİĞİ

  • Uzun süredir temizlenmemiş olan dolabınızın içerisindeki kıyafetlerin bir müddet havalandırılması ya da yıkanması gerekebilir.

  • Gardırobunuzun içindeki tüm eşyalarınızı dışarı çıkartın.

  • Çok fazla toz varsa elektrikli süpürge yardımıyla tozları çekebilirsiniz.

  • Gardıroplar çoğunlukla ahşap malzemelerden üretilmiş mobilyalar olduğu için temizliğinde de ahşaba uyumlu deterjanlar kullanmak gerekiyor. Bu nedenle suyla seyreltilmiş ahşap deterjanı ile temizliği sağlayabilirsiniz. Ardından dolap içerisini tüy bırakmayan kurulama beziyle iyice kurulayın.

  • Deterjan gibi kimyasal maddeler yerine doğal malzemeler kullanmak isterseniz sirke ve suyla da temizlik sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem kötü koku oluşumunu giderebilir hem dezenfeksiyon sağlayabilir hem de güve gibi dolap içinde yaşayabilen böcekleri öldürebilir ve uzaklaştırabilirsiniz.

  • Dolap içerisinde çekmeceler varsa, çekmeceleri çıkarıp rayları ve çekmecenin etrafını iyice temizleyin.

  • Özellikle köşeler tozların ve böceklerin en fazla toplandığı alanlar olduğu için bu kısımlara özen göstermeniz gerekiyor. Ayrıca tavan kısmı da gözden kaçırılabilecek alanlar içerisinde yer alıyor.

  • Temizlikten sonra gardırobunuzu yarım saat kadar havalandırın. Dolabın içinin iyice kuruduğundan emin olduktan sonra yıkanmış, iyi bir şekilde kurumuş, ütülenmiş ve bir müddet havalandırılmış kıyafetlerinizi yerleştirin.

  • Dolap içerisinin güzel kokması için lavanta ya da esansiyel yağ damlatılmış taşlar koyabilirsiniz. Bunlar hem gardırop içini güzel kokutacaktır hem de böcek ve güve gibi zararlıların oluşmasını engelleyecektir.

  • Güzel kokulu sabunlar, parfüm şişeleri, dolap için özel hazırlanmış ve askılara takabileceğiniz dolap kokularını da kullanmayı tercih edebilirsiniz.
    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
    Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...
    Akne ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Porselen gibi bir cilde kavuşmak için…Akne ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Porselen gibi bir cilde kavuşmak için…
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
    Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
    MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
    MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
    Kahvaltınızda çiğ olarak her gün yediğinizde...
    Kahvaltınızda çiğ olarak her gün yediğinizde...
    İşte günlük burç yorumları!
    İşte günlük burç yorumları!
    7 -13 Eylül haftalık burç yorumu!
    7 -13 Eylül haftalık burç yorumu!
    Ortak sorun utandırıyor!
    Ortak sorun utandırıyor!
    İlginizi Çekebilir
    En çok tercih edilen tıraş makineleri
    En çok tercih edilen tıraş makineleri
    Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
    Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
    İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
    İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
    Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
    Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Dip köşe ocak temizliği nasıl yapılır
    Dip köşe ocak temizliği nasıl yapılır
    Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!
    Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!
    Faydalarını öğrenenler ananas detoksuna başlıyor! Ünlü oyuncu öyle bir kilo verdi ki..
    Faydalarını öğrenenler ananas detoksuna başlıyor! Ünlü oyuncu öyle bir kilo verdi ki..
    Kararan ocak gözlerini 3 dakikada pırıl pırıl yapan yöntem
    Kararan ocak gözlerini 3 dakikada pırıl pırıl yapan yöntem
    Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...
    Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...
    Cilt bakımı için en pratik yöntem! Evde aloe vera jeli, suyu ve yağı hazırlayarak...
    Cilt bakımı için en pratik yöntem! Evde aloe vera jeli, suyu ve yağı hazırlayarak...
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.