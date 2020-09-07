Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...

Gardıropların hijyeni ve kıyafetlerinizin selameti için yapmanız ve dikkat etmeniz gereken birkaç küçük konu bulunuyor. Konuyla ilgili tüm detayları yazımızda inceleyebilirsiniz.
EVİN EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN BİRİ: GARDIROPLAR
Mevsim geçişleri başta olmak üzere belirli aralıklarla yapılan temizlik, kıyafetlerin uzun süre kullanılması için olduğu kadar sağlık için de önemli. Gardırop kullanırken yapılmaması gerekenler ve temizlikte dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde aşağıdan inceleyebilirsiniz.
BUNLARA DİKKAT EDİN!
Rutubeti önlemek için gardırobunuzun duvara temas etmemesine dikkat edin.
Eviniz rutubetliyse gardırop içinde rutubet oluşumunu engellemek için rutubet önleyici tabletler kullanabilirsiniz.
Yıkanmış olan kıyafetlerinizi tam olarak kurumadan dolaba yerleştirmemelisiniz.
Kirlenmiş ve giyilmiş olan kıyafetleri gardırobunuza yerleştirmeyin. Bu kıyafetler hem dolap içinin kokmasına hem de diğer kıyafetlerinize kokunun sinmesine neden olur.
GARDIROP TEMİZLİĞİ
Uzun süredir temizlenmemiş olan dolabınızın içerisindeki kıyafetlerin bir müddet havalandırılması ya da yıkanması gerekebilir.
Gardırobunuzun içindeki tüm eşyalarınızı dışarı çıkartın.
Çok fazla toz varsa elektrikli süpürge yardımıyla tozları çekebilirsiniz.
Gardıroplar çoğunlukla ahşap malzemelerden üretilmiş mobilyalar olduğu için temizliğinde de ahşaba uyumlu deterjanlar kullanmak gerekiyor. Bu nedenle suyla seyreltilmiş ahşap deterjanı ile temizliği sağlayabilirsiniz. Ardından dolap içerisini tüy bırakmayan kurulama beziyle iyice kurulayın.
Deterjan gibi kimyasal maddeler yerine doğal malzemeler kullanmak isterseniz sirke ve suyla da temizlik sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem kötü koku oluşumunu giderebilir hem dezenfeksiyon sağlayabilir hem de güve gibi dolap içinde yaşayabilen böcekleri öldürebilir ve uzaklaştırabilirsiniz.
Dolap içerisinde çekmeceler varsa, çekmeceleri çıkarıp rayları ve çekmecenin etrafını iyice temizleyin.
Özellikle köşeler tozların ve böceklerin en fazla toplandığı alanlar olduğu için bu kısımlara özen göstermeniz gerekiyor. Ayrıca tavan kısmı da gözden kaçırılabilecek alanlar içerisinde yer alıyor.
Temizlikten sonra gardırobunuzu yarım saat kadar havalandırın. Dolabın içinin iyice kuruduğundan emin olduktan sonra yıkanmış, iyi bir şekilde kurumuş, ütülenmiş ve bir müddet havalandırılmış kıyafetlerinizi yerleştirin.
Dolap içerisinin güzel kokması için lavanta ya da esansiyel yağ damlatılmış taşlar koyabilirsiniz. Bunlar hem gardırop içini güzel kokutacaktır hem de böcek ve güve gibi zararlıların oluşmasını engelleyecektir.
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