HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakın çöpe atmayın: Kanseri önlüyor, kalp krizi riskini azaltıyor! İşte mucizevi faydaları

Sakın çöpe atmayın: Kanseri önlüyor, kalp krizi riskini azaltıyor! İşte mucizevi faydaları

06.08.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir yaşam dengeli beslenmeden geçiyor. Bunun yanında ek olarak alabileceğimiz faydalı besinler hastalıklardan uzak durmamıza yardımcı olabiliyor. Birçok hastalığa faydası olan bu besin faydaları bilinmediği için çöpe atılabiliyor. Başta kanser hastalıkları, kalp krizi ve saç dökülmesi gibi birçok sağlık problemine fayda sağlıyor. Kendisi küçük ama mucizeleri büyük olan bu besini duyunca çok şaşıracaksınız.

Sakın çöpe atmayın: Kanseri önlüyor, kalp krizi riskini azaltıyor! İşte mucizevi faydaları

Yaz meyveleri deyince akla ilk gelen meyvelerden biri de üzüm oluyor. Üzümün faydalarının yanında çekirdeğinde de bulunan vitamin ve minaraller sayesinde insan vücuduna bir çok faydası bulunuyor. Peki siz de üzüm çekirdeğini çöpe atanlardan mısınız? Üzüm çekirdeğinin faydalarını duyan adeta bağımlısı oluyor. İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi etkileri...

KANSERİ ÖNLER

Mükemmel antioksidan özelliği sayesinde üzüm çekirdeği; cilt, prostat ve meme kanseri gibi farklı kanser çeşitlerini önlemek için doğal bir yardımcıdır. Kanserli hücrelerin vücuda girmesini engellemek ve kansere karşı doğal bir önlem almak için üzüm çekirdeklerinden faydalanabilirsiniz.

Sakın çöpe atmayın Kanseri önlüyor, kalp krizi riskini azaltıyor! İşte mucizevi faydaları

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Üzüm çekirdeği, en güçlü doğal antioksidan olarak nitelendirilen ‘proanthocyanidin’ içeriyor. Bu sayede iyi kolesterolün (HDL) yükselmesine ve kötü kolesterolün (LDL) azalmasına katkıda bulunuyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kilonuza göre günde 150-300 mg üzüm çekirdeği tüketebilirsiniz.

Sakın çöpe atmayın Kanseri önlüyor, kalp krizi riskini azaltıyor! İşte mucizevi faydaları.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Şeker hastası iseniz ve kan şekeriniz sürekli değişkenlik gösteriyorsa, artık siyah üzümü yerken çekirdeği ile beraber tüketebilirsiniz. Siyah üzüm çekirdeğinin kan şekerini dengeleme görevi sayesinde, kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz. Diyet beslenmesinde uzun süre tokluk sağlayan bu özelliği ile daha az acıkma durumu da gözlenecektir.

Sakın çöpe atmayın Kanseri önlüyor, kalp krizi riskini azaltıyor! İşte mucizevi faydaları,

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER

Üzüm çekirdeği saçı güçlendirir ve dökülmesini engeller. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve kan damarlarına kuvvet verir. Bu da saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.

Sakın çöpe atmayın Kanseri önlüyor, kalp krizi riskini azaltıyor! İşte mucizevi faydaları3

İLTİHAP VE ENFEKSİYONU TEMİZLER

Üzüm çekirdeklerinin enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruma özelliği bulunur. Bakteri ve mikrop öldürme konusunda oldukça başarılı olan üzüm çekirdekleri, vücuda zarar veren iltihapların temizlenmesine yardım eder. Kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların tedavisinde ve hatta bağırsakları temizlemede yardımcı olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin ve Filipinler savaşın eşiğine geldiÇin ve Filipinler savaşın eşiğine geldi
Akşam saatlerinde sudan çıkarılan genç kadın herkesi korkuttu!Akşam saatlerinde sudan çıkarılan genç kadın herkesi korkuttu!
6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti! Kaldırılan enkazların yerinde boş arsalar kaldı, yaşanan felaketin acısı ise hala taze...6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti! Kaldırılan enkazların yerinde boş arsalar kaldı, yaşanan felaketin acısı ise hala taze...
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi kanser

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.