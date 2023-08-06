Sakın çöpe atmayın: Kanseri önlüyor, kalp krizi riskini azaltıyor! İşte mucizevi faydaları

Yaz meyveleri deyince akla ilk gelen meyvelerden biri de üzüm oluyor. Üzümün faydalarının yanında çekirdeğinde de bulunan vitamin ve minaraller sayesinde insan vücuduna bir çok faydası bulunuyor. Peki siz de üzüm çekirdeğini çöpe atanlardan mısınız? Üzüm çekirdeğinin faydalarını duyan adeta bağımlısı oluyor. İşte üzüm çekirdeğinin mucizevi etkileri...

KANSERİ ÖNLER

Mükemmel antioksidan özelliği sayesinde üzüm çekirdeği; cilt, prostat ve meme kanseri gibi farklı kanser çeşitlerini önlemek için doğal bir yardımcıdır. Kanserli hücrelerin vücuda girmesini engellemek ve kansere karşı doğal bir önlem almak için üzüm çekirdeklerinden faydalanabilirsiniz.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Üzüm çekirdeği, en güçlü doğal antioksidan olarak nitelendirilen ‘proanthocyanidin’ içeriyor. Bu sayede iyi kolesterolün (HDL) yükselmesine ve kötü kolesterolün (LDL) azalmasına katkıda bulunuyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kilonuza göre günde 150-300 mg üzüm çekirdeği tüketebilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Şeker hastası iseniz ve kan şekeriniz sürekli değişkenlik gösteriyorsa, artık siyah üzümü yerken çekirdeği ile beraber tüketebilirsiniz. Siyah üzüm çekirdeğinin kan şekerini dengeleme görevi sayesinde, kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz. Diyet beslenmesinde uzun süre tokluk sağlayan bu özelliği ile daha az acıkma durumu da gözlenecektir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER

Üzüm çekirdeği saçı güçlendirir ve dökülmesini engeller. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve kan damarlarına kuvvet verir. Bu da saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.

İLTİHAP VE ENFEKSİYONU TEMİZLER

Üzüm çekirdeklerinin enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruma özelliği bulunur. Bakteri ve mikrop öldürme konusunda oldukça başarılı olan üzüm çekirdekleri, vücuda zarar veren iltihapların temizlenmesine yardım eder. Kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların tedavisinde ve hatta bağırsakları temizlemede yardımcı olabilir.

