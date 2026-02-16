Sakın çöpe dökmeyin! Bayat çay şifaymış

Zaman ve bilim babaannelerin öğütlerini kanıtladı. Bayat çayın şişkinliklere ve gözeneklere iyi geldiği ortaya çıktı. İçindeki antioksidan sayesinde hem gözenekleri sıkıştırıyor hem de kan dolaşımını hızlandırarak şişkinlikleri azaltıyor.

DEMLİKTEN GELEN GÜZELLİK

Kremler, losyonlar, tonikler derken güzellik için tonlarca para harcanıyor ama bilimsel araştırmalar asıl etki demlikte saklı diyor. Büyüklerimiz baya çayın saçı parlaklaştırdığına ve gözlerdeki şişkinliği azalttığına inanırdı. İşte bilimsel araştırmalar da onları haklı çıkarttı. Siyah çayın cilde iyi geldiği ortaya çıktı.

ÖZELLİKLE DEMLİ ÇAY

Konu hakkında Show Ana Haber'e konuşan Kimyager Batuhan Tümay "Özellikle demli çayın cilt altını temizleyen antiseptik özelliği ve cilt renginin açılmasına olan katkılarıyla bugün birçok dermokozmetik ürününü en üst seviyeye taşıyabiliyoruz." dedi.

BİTKİLERDE DE KULLANILIYOR

Siyah çaydaki şifa yalnızca cilde iyi gelmiyor. Bazıları da çiçeklerin daha sağlıklı büyümesi için bitkilerin dibine döküyor.