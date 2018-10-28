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"Sakin Şehir" Şavşat'a mevsimin ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

"Sakin Şehir" Şavşat'a mevsimin ilk karı yağdı

ARTVİN (AA) - Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

Sahara Milli Parkı içinde bulunan doğa harikası Karagöl ile dikkati üzerine çeken Şavşat, ziyaretçilerine, Yavuzköy, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi, Arsiyan Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10'uncu yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi mekanları da gezme fırsatı sunuyor.

İtalya'nın Milano şehrinde Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" ünvanı alan Şavşat, sonbahar renklerinin hakim sürdüğü bugünlerde yağan karla ayrı güzelliği büründü.

Doğa sever Mehmet Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şavşat'a sonbaharın güzelliklerini görmeye ve fotoğraflamaya geldiğini ancak kar sürpriziyle karşılaştığını belirtti.

Sonbaharla doğanın renk cümbüşüne büründüğünü anlatan Özaydın, "Gerçekten burası adeta yeryüzü cenneti. Her mevsim gezmeye gelirim ancak bugünkü manzara beni fazlasıyla büyüledi. İki mevsimi ilk defa bir arada burada gördüm. İnsana huzur ve mutluluk veriyor. Bol bol fotoğraf çekerek, sosyal medyadan paylaştım. Herkesin mutlaka Şavşat'ı görmesini isterim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kar Şavşat

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