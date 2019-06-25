"Sakin şehrin" adası kuşlarıyla ilgi çekiyor

Hoynat Adası'nın da kentin turizm zenginliklerinden birisi olduğunu belirten Toparlak, "Hoynat Adası turizm gelişme alanı içerisinde. Aynı zamanda ada kendi başına özgün ve arkeolojik sit alanımız içerisinde. Bu adamızın kendine has özelliği içerisinde 90'a yakın tepeli karabatak kuşları ve aynı zamanda gümüş renkli martılarını barındırıyor. En büyük özelliklerinden birisi bu." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'nun turizm potansiyeli açısından zengin bir il olduğunu söyledi.

Doğal yaşamın korunması için giriş çıkışların durdurulduğu ancak kıyıya yakın olması sayesinde kumsaldan ve yol kenarından izlenebilen ada, yerli ve yabancı turistlerin gezi rehberinde yer alıyor.

Günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının nadir yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların da yaşam alanı haline gelen ada, kuş gözlemcileri tarafından ilgi görüyor.

"Sakin Şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesinde, Karadeniz içerisinde yer alan ada, geçmişte gemiciler tarafından depo ve sığınak alanı olarak kullanılmasıyla biliniyor.

Toparlak, adanın tarihi özelliğinin de bulunduğuna işaret ederek, "Geçmişte gemilerin erzaklarının emanete bırakıldığı, ihtiyaç olduğunda emanetlerin gelip buradan alındığı bir mola ve konaklama noktasıydı. Bu özelliğini de ada, kuşlara feda etmiş durumda. Ordu'nun, bölgenin en nadide kuşlarından biri olan tepeli karabatak kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda da bölgede tek olma özelliğine sahip." diye konuştu.

- "UNESCO için bir çalışma başlattık"

Adanın fiziki yapısıyla da dikkati çektiğini kaydeden Toparlak, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu güzellikleri UNESCO'ya taşıyacağız. UNESCO'da tescillenmesini sağlayacağız. Bununla ilgili de bir çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

Adaya giriş çıkışların, dışarıdan müdahalelerin durdurulduğunu belirten Toparlak, kuşların adada üremesi, gelişmesi ve çoğalması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Toparlak, yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kuş gözlemcilerinin adayı izleyebilmesi için doğal yapıyı bozmadan seyir terasları oluşturulmasının planlandığını da sözlerine ekledi.