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Sakın yapmayın! Cinsel hayatınızı bitiyor

22.06.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir birliktelikte cinsel hayatta oldukça önem taşıyor. Seks yaparken iki tarafından memnun ve mutlu olması için karşısındaki kişinin alanlarına, isteklerine saygı duyması gerekiyor. Sağlık seks hayatı ilişkiyi çok daha iyi hale getiriyor. Uzmanlar aşağıda bulunan davranışların cinsel hayatınızı bitirdiğini belirtiyor. Kendinizi ve partnerinizi mutlu etmek için bu maddelerden uzak durmak gerekiyor.

Sakın yapmayın! Cinsel hayatınızı bitiyor

Toplum seks hakkında fazla konuşmasa da seks hayatın ve sağlıklı bir birlikteliğin kaçınılmaz bir parçası. Ohio Devlet Üniversitesi'nde Terri Fisher'ın araştırma ekibi, bir kadın ve erkeğin günde ortalama 20 kez seks hakkında düşündüğünü söylüyor. Cinsel hayatını korumak için kendi isteklerini tam olarak bilmek ve partnerinize dürüst olmak gerekiyor. Bilmeden yapılan bazı hatalar seks hayatını oldukça olumsuz etkiliyor. Cinsel hayatınızın istediğiniz şekilde ilerlemesi için aşağıdaki davranışlardan uzak durun.

YATAKTA TELEFONLA İLGİLENMEK

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Yapılan son bir ankette Amerikalıların %75'inin telefonunu yatağa götürdüğü ve %35'inin bu sebeple seks hayatının zarar gördüğü öğrenildi. Yatağa telefonla girmek, ilginizi partnerinizden başka bir yere çeker. Bunun sonucunda da beraber bir şeyler yapma isteğiniz de azalır. Partneriniz telefonuna bakarken, siz kendi telefonunuza bakarken aranızdaki samimiyet azalır. Birbirinize odaklanmak zor gelir çünkü odağınız başka bir yere çoktan kaymıştır.

STRESİ YÖNETEMEMEK

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Stresin vücudunuza yansıttığı etkilerden biri de 'kortizol' adı verilen hormonun salgılanmasıdır. Vücudunuz bir şeylerin ters olduğunu sezdiğinde kortizol salgılamaya başlar, bu da erkeklerde testosteron üretiminin azalmasına sebep olur ve seks hayatını da kötü yönden etkiler.Ayrıca yoğun stresin vücudunuza hem mental hem fiziksel etkileri olabilir. Sizi daha yorgun, irrite edilebilir, ve gergin birine dönüştürür. Hem genel sağlığınız için hem de seks hayatınız için stresle başa çıkmayı öğrenmeniz gerekli.

FAZLA ALKOL TÜKETMEK

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Erkekler alkol etkisi altında olduğunda erekte olmakta zorlanabilir, çünkü sarhoş olduğunuzda penise giden kan akışında azalma olur. Alkol yatıştırıcı bir maddedir ve ne zaman birisi fazla tüketirse, bu duyularının yavaşladığı anlamına gelir. Fazla alkol tüketimi penise giden kan akışının azalması, testosteron üretiminin azalması, daha az cinsel dürtü ve erekte problemleri anlamına gelir.

EROTİK FİLM İZLEYEREK GERÇEK DÜNYADAN KOPMAK

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Yetişkin film videoları izlemek seksin nasıl olması gerektiğine dair kafanızda farklı beklentiler oluşturabilir. Mesela çoğu erkek/kadın asla o videolardaki gibi konuşmaz, hareket etmez ve onlara benzemez. Bu yanlış düşüncelerin kafasına girmesine izin verdiğinizde gerçek dünyada da aynısını ve yaptıklarınıza aynı tepkileri almayı bekleyeceksiniz.

ÖN SEVİŞMEYİ ATLAMAK

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Seksin yatağa geçtiğinizde başlamadığını anlamalısınız: Önce zihinde başlar. Seks uzmanı Ruth Westheimer 'Erkeklere kıyasla kadınların vücudu ısınmak için daha fazla zaman istiyor ve orgazm için bir noktaya dek uyarılmaları gerekiyor.' şeklinde açıklıyor. Yani ön sevişmeyi atlamamak partnerinize ve size güzel sonuçlar verebilir.

SAĞLIKSIZ BESLENMEK

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İyi beslenmek genel sağlığınız için önemlidir, ama ayrıca seks hayatınız için de önemli olduğunu biliyor muydunuz? Çok fazla işlenmiş gıda ve şeker tüketmek enerji değerlerinizde, kan akışınızda ve testosteron salgılanmasında düşüşe sebep olur. Ayrıca kötü beslenmek hassasiyetinizi azaltır ve bu da seks hayatınızı olumlu etkilemez.

İLETİŞİM KURMAMAK

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Çoğu zaman çiftler birbirini üzmemek ve kırmamak adına sessizlik içinde kendileri acı çeker. Ancak acı gerçek şu ki, eğer sağlıklı bir seks hayatı istiyorsanız yeri geldiğinde partnerinizle rahatsız edici konuşmalar yapabilmeyi göze almalısınız. Aynı şekilde partnerinizde size düzeltmenizi istediği bir özelliğinizi söylediğinde bunu kişisel algılamamaya çalışın. Birbirinize ilgi gösterin ve bedenlerinizi dinleyin. Eğer kafanıza takılan bir konu olursa bunu partnerinizle paylaşmaktan çekinmeyin.

DÜZENİN DIŞINA ÇIKMAMAK

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Bu alışkanlık özellikle uzun süreli ilişkilere zarar verebilir. Partnerinizle geçirdiğiniz uzun süre birlikteliğin ardından doğal olarak bazı şeyleri artık bir rutin olarak gerçekleştiriyorsunuz. Ama eski aynı ön sevişmeler ve eski aynı pozisyonlar sıkıcı seks hayatı anlamına gelir... İlişkinizi büyütmeniz, arzularınızın da büyümesi demektir. Bu yüzden söz konusu seks olduğunda artık bir değişim veya gelişim gösterme vakti.

KALİTESİZ UYUMAK

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Vücudunuz dinlenmek ve yenilenmek için uykuya ihtiyaç duyar. Eğer kalitesiz bir uyku düzeniniz varsa bu seks hayatınızı ciddi anlamda etkileyebilir. Uyku eksikliği irrite olmaya, gerginliğe ve strese sebep olur. Yukarıda stresin başka nelere yol açtığına değinmiştik... Elbette iyi bir uyku tüm cinsel problemleri mucizevi bir şekilde gidermez, fakat genel sağlığınız ve ilişkide mutluluğunuz gibi faktörleri etkiler.

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Anahtar Kelimeler:
seks İletişim
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