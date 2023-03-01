Sakın yapmayın! Sadece bir gece bile beyni mahvederek yıllarca yaşlandırıyor

Uykunun hem vücut hem de beyin sağlığı için ne kadar önemli olduğu her fırsatta vurgulanıyor. Uykudan tam verimi almak için belirli bir uyku düzeni oluşturmak gerekiyor. Az uyumak kadar fazla uyumak da çeşitli hastalıklara yol açıyor. Yapılan araştırmalar tek gece bile uykusuz kalmanın beyin yapısında hasarlar yaratarak yıllarca yaşlanmasına neden olduğunu belirtiyor.

SADECE TEK GECE UYKUSUZLUK İKİ YILA KADAR YAŞLANDIRABİLİYOR

Journal of Neuroscience'da yayınlanan yeni bir çalışma , uyku eksikliğinin beyni yaşlandırıyormuş gibi görünebileceğini keşfetti. Sadece bir gece tam uyku yoksunluğu yaşamanın bazı insanların beyinlerini iki yıla kadar yaşlandırdığı gösterildi. Almanya, İsviçre ve Danimarka'daki çeşitli enstitülerden araştırmacı ekibi, bunun beyin yapısında önemli değişikliklere neden olduğunu buldu.

Çalışmanın bir parçası olarak, çeşitli uyku koşullarına sahip 19 ila 39 yaşları arasındaki 134 sağlıklı katılımcının MRI verileri analiz edildi. Her gece katılımcıların beyinleri değerlendirildi ve görünen beyin yaşları hesaplandı. Toplam uyku yoksunluğu grubundakiler, beyin yaşının bir ila iki yıl arasında arttığını gösterdi. Çalışma şunları açıkladı: "İlginç bir şekilde, bir gecelik dinlenme uykusundan sonra beyin yaşı başlangıçtan farklı değildi.

AKUT VE KRONİK DEĞİŞİMLER ÖNEMLİ DEĞİL

"Ayrıca toplam uyku yoksunluğundan sonra beyin yaşındaki değişiklik ile iyileşme gecesi boyunca ölçülen uyku değişkenleri arasındaki ilişkileri de gösterdik." Bilim adamları, akut veya kronik gruplar arasında beyin yaşının önemli ölçüde değişmediğini buldular. “Aksine, akut (gece üç saat yatakta kalma) veya kronik kısmi uyku kısıtlaması (gece boyunca kesintisiz beş saat yatakta kalma) beyin yaşının önemli ölçüde değişmediğini söylediler.

DİNLENME UYKUSU SAYESİNDE ETKİLER GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİYOR

"Birlikte ele alındığında, yakınsak bulgular, akut toplam uyku kaybının genç katılımcılarda beyin morfolojisini yaşlanmaya benzer bir yönde değiştirdiğini ve bu değişikliklerin dinlenme uykusuyla geri döndürülebileceğini gösteriyor."

Çalışma şu sonuca varıyor: “Uyku, insanların normal fiziksel ve psikolojik işlevlerini sürdürmesi için temeldir. Üç bağımsız veri setinde, uyku değişkenlerindeki değişiklikle ilişkili olan, toplam uyku yoksunluğundan sonra artan beyin yaşı bulduk.

"Ayrıca, diğer iki veri setinde kısmi uyku yoksunluğundan sonra beyin yaşında önemli bir değişiklik bulunmadı. Çalışmamız, uyku kaybının beyin çapında yaşlanmaya benzer bir yöndeki etkisini açıklamak için yeni kanıtlar sağladı." Ancak araştırma, kronik uyku yoksunluğunun uzun vadeli etkilerini araştırmadı.



