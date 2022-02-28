Salavat nedir, nasıl çekilir? Salavat nasıl getirilir? Salavat çekmek neye iyi gelir? Kaç tane salavatı şerif vardır?

Salavat-ı şerifler okunan dualarla veya kılınan namazların hemen arkasından bir tespih yardımıyla çekilir. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i anmak için salavat çekmektedir. Salavat nedir ve nasıl çekilir, kaç tane salavat vardır şeklindeki soruların cevaplarını sizler için haberimizde işledik...

SALAVAT NEDİR?

Salavat, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed şeklinde okunduğu bilinmektedir. Peygamber efendimizin adı anıldığı zaman, aleyhisselam ya da aleyhissalatü vesselam ya da sallallahü aleyhi ve sellem diyerek de Peygamber efendimize dua etmiş oluruz. Yani bu şekilde de Hz. Muhammed'e salavat getirilmiş olur.

Dile getirilen salavat çeşitleri vardır. Bunlar şöyledir;

Salavatı şerife,

Salavatı mecule,

Salavatı fatih,

Salavatı kübra,

Salavatı tefriciye ve salavat duası şeklinde olmaktadır.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Ayrıca namaz kılarken Ettehiyyatüden sonra Salli Barikler okunur ve bunlar da salavat olma niteliği taşır. Salavat ile alakalı olarak Peygamber efendimizin bazı hadisleri bulunmaktadır. O hadislerin bazıları şunlardır;

"Kıyamet günü bana en yakın olan, en çok salavat getiren kişidir."

" Sabah-akşam on salavat getiren, kıyamet günü benim şefaatime nail olur."

" Cuma günleri bana 80 defa salavat okuyanın 80 yıllık günahı bağışlanır.

"Günde bin salavat çeken, Cennetteki yerini görmeden önce ölmez.

"Günde yüz defa salavat okuyan, kıyamet gününde şehidlerle birlikte olur.

Bana bir salavat getirene yüce Allah, on rahmet ihsan eder, o kişinin on günahını olmamış sayar ve derecesini on kat olarak yükseltir."

Salavat çekmek sizin için zekat niteliği taşır."

KAÇ TANE SALAVATI ŞERİF VARDIR?

-Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'mul'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıymeti.

-Aleyhisselam

-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

-Aleyhissalatu Vesselam

-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike

-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.

-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve ale'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.

-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte alla İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.

